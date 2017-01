Los sindicatos exigen inversiones a Kamax para aceptar el plan de ajustes

Sindicatos con representación en el comité de empresa de Kamax, multinacional germana del sector auxiliar del automóvil con fábrica en Museros, instan a la dirección de la compañía a «garantizar inversiones reales y cuantificables» en la planta valenciana que justifiquen el plan de competitividad propuesto por el grupo con cuartel general en Alemania. Así se pronunciaba ayer en declaraciones a Levante-EMV el dirigente de la comisión ejecutiva del Metal de CC OO-PV Juan José Picazo. Tal como avanzó este diario, el grupo Kamax ha anunciado que paraliza la inversiones en la fábrica valenciana hasta conseguir un plan de competitividad con el comité de empresa de la fábrica, que incluye salarios un 30 % inferiores para los nuevos trabajadores que se incorporen a la plantilla así como mayor flexibilidad en los turnos de las vacaciones estivales.

El pacto de competitividad de Kamax que negocia Kamax con su comité de empresa arrancó en 2013. Sin embargo permanece bloqueado «porque la plantilla no quiere aceptar condiciones laborales semejantes a las de la República Checa. No las queremos», destacó Picazo. Además, el dirigente de CC OO sostiene que «la planta de Museros también compite con las plantas de Alemania por conseguir productos de mayor valor añadido, que la empresa debe garantizar con más carga de trabajo e inversiones para sostener el futuro del centro valenciano», puntualizó. Respecto a la flexibilidad en el turno de vacaciones, que la sociedad quiere ampliar a tres meses (en lugar de dos: julio y agosto), Picazo considera que «es un punto de debate y no un obstáculo para seguir negociando».

La mercantil que dirige Juan Carlos Mena es la única planta del grupo en España. Entre 2009 y 2016 ha duplicado cifra de negocio al alcanzar los 60 millones de euros. Los gastos de personal de Chequia representan un 12 % sobre las ventas, frente al 20 % de la de Museros. Este centro del Este de Europa factura 90 millones y sus ventas crecen un 25 % cada año..