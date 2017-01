La expansión de las cajas no tuvo efectos sobre el crecimiento económico regional

Desde finales de los años noventa, pero de manera singular durante el período en el que se gestó la burbuja inmobiliaria, las cajas de ahorros se embarcaron en un frenético proceso de expansión fuera de sus territorios naturales que no tuvo efectos sobre el crecimiento económico de las zonas nuevas donde se ubicaron. Esta es la principal conclusión del artículo Rich regions poor regions and bank branch deregulation in Spain, cuyos autores son los profesores valencianos José Manuel Pastor, José Manuel Pavía, Lorenzo Serrano y Emili Tortosa-Ausina. El texto no analiza ninguna entidad en concreto, pero es obvio que dos de las cajas más emblemáticas de aquel proceder son Bancaja y la CAM, que cavaron una parte de su fosa en la aventura fuera de su territorio natural.

Tal como explicó ayer Pastor, el aumento en el número de sucursales, «más que generar efectos positivos a través de una mayor competencia en el sector bancario, diversficar la inversión y reducir el riesgo o propiciar una mayor movilidad de capitales, entre otros factores, contribuyó a que la expansión económica tuviera bases más débiles en términos de productividad y peor asignación de los recursos».

Las causas de la citada debilidad, según los investigadores, están en la inversión para crear las nuevas sucursales en provincias diferentes a las de origen, a «través de la cual se dio una peor asignación de recursos, proyectos con riesgos mal evaluados por parte de las cajas con menor información local y la necesidad de crecer rápidamente en nuevos mercados poco conocidos».

Pastor precisó a este diario que las cajas de ahorros que se mantuvieron más próximas a sus territorios naturales y a su negocio habitual «han tenido menos dificultades». Cabe reseñar que Bancaja y la CAM se expandieron sin tasa en aquellos años de bonanza, pero también la Comunitat Valenciana se convirtió en objeto de deseo para entidades de otras autonomías que abrieron oficinas en la región con el objetivo de pescar en el entonces boyante negocio inmobiliario. Por lo visto, ni les resultó rentables a ellas ni a la Comunitat Valenciana.