La banca encarece el crédito por las cláusulas suelo

La sentencia del tribunal europeo que obliga a la banca a devolver todo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo ya empieza a tener efectos colaterales. Y es que las entidades financieras han comenzado a encarecer los créditos hipotecarios. Así se desprende de la encuesta sobre préstamos bancarios que publicó ayer el Banco de España, donde las entidades confiesan «un ligero endurecimiento» de los criterios para conceder el dinero para vivienda en el último trimestre del año y anuncian que dicha dinámica se mantendrá en el primero de 2017. La banca no varió sus criterios en los préstamos a empresas ni al consumo.

El catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Joaquín Maudos, asegura que esa medida solo puede ser consecuencia de las cláusulas suelo, dado que el BCE sigue prestando a tipos cero. El también director adjunto del IVIE precisa que España es uno de los tres países europeos con las hipotecas más baratas, así que los bancos «deben subir el diferencial sobre el euríbor para compensar el efecto de las cláusulas suelo». Maudos considera que, «si estas cláusulas son transparentes, benefician a las dos partes». La cuestión es que, con ellas, los bancos se cubrían la espaldas ante la eventualidad por nadie esperada de que el euríbor entrara en zona negativa, como ha sucedido, y, a cambio, establecían un diferencial sobre ese indicador más bajo. Quid pro quo.

Este experto añade que «un banco no puede perder dinero cuando da crédito», así que ahora no le queda más remedio que incrementar el diferencial sobre el euríbor para compensar el suelo que fijaban esas cláusulas „un porcentaje a partir del cual el tipo pagado por el cliente no bajaba aunque lo hiciera el euríbor„ y apostar por los préstamos a tipo fijo, «que son más caros».