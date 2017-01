Goirigolzarri: «Queremos agradeceros el inconformismo»

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, celebró la colaboración entre la entidad bancaria que preside y el diario Levante-EMV, que ya lleva cuatro años, para impulsar estos premios. «Siempre es agradable poner en valor el talento y la ejemplaridad de la gente joven», destacó el directivo durante su intervención durante la gala.

«Como presidente de un banco valenciano, es importante reconocer el talento y el mérito de los finalistas y premiados. Además de daros la enhorabuena hay que agradecer el ejemplo, el inconformismo. Merece la pena luchar para mejorar la realidad. Y eso lleva a pensar que el futuro no está escrito y depende de la ilusión. Es lo contrario al fatalismo y la autocomplacencia. El inconformismo es la vitamina y la palanca que lleva a la acción», reflexionó el máximo responsable de Bankia.

Además de esto, Goirigolzarri destacó que la transformación de la realidad que subyace a los proyectos de los jóvenes, «exige asumir riesgos y que las cosas no siempre salen bien a la primera y cuando nos salimos de nuestra zona de confort». «En una sociedad en que el miedo es un inhibidor tan importante, vuestro ejemplo merece un premio», concluyó.

Por su parte, Aitor Moll, consejero delegado de Editorial Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece Levante-EMV, celebró «el talento sobresaliente» del grupo de jóvenes galardonado. «Por desgracia, este talento escasea debido a uno de los mayores problemas, el paro juvenil, con tasas endémicas del 50% de paro, y escasas expectativas de encontrar un empleo».

«Es de justicia valorar las iniciativas de estos jóvenes, y que no se resignen a la espera de oportunidades sino que labren su propio futuro. Editorial Prensa Ibérica quiere ofrecer su reconocimiento y aplauso a los futuros dirigentes políticos y empresarios que no se rinden ante la adversidad y la resignación. Su ejemplo es la capacidad de rebelarse a un entorno que no les favorece», concluyó Aitor Moll.