Las gasolineras low cost recurrirán la atención obligatoria que quiere imponer el Consell

Nuevo conflicto a la vista para la Conselleria de Economía. Concretamente, para la Dirección General de Comercio de Natxo Costa, aunque esta vez no se debe a los horarios comerciales sino al área de Consumo. Las patronales de las gasolineras automatizadas, tanto la española Aesae como la valenciana Avegas, no han salido nada conformes esta tarde de la reunión en la que la conselleria les ha presentado la nueva resolución que regulará la atención del personal en las gasolineras.

A la reunión con Economía acudieron las patronales de las gasolineras (las tradicionales y las nuevas automatizadas que operan sin personal), así como a las cooperativas agrarias, los sindicatos y a los colectivos de personas con discapacidad, a quienes va dirigido este cambio de la normativa. La resolución define el horario diurno en que es obligatoria la presencia física de personal: 16 horas al día como norma general entre las seis de la mañana y las diez de la noche, con excepciones solo para las gasolineras aisladas en entornos rurales.

Estas gasolineras, que pertenecen básicamente a cooperativas agrarias, podrán estar atendidas solo ocho horas si cumplen determinadas condiciones. Además, podrán no tener presencia física siempre que haya un responsable a menos de diez minutos (una especie de teleasistencia). El fondo de la regulación es garantizar la correcta atención a las personas discapacitadas.

Acuerdo casi unánime

Según trasladan fuentes conocedoras del encuentro, el director general ha obtenido el visto bueno (a la espera de introducir algunos matices) de prácticamente todos los implicados: discapacitados, sindicatos, cooperativas rurales y estaciones de servicio tradicionales.

Todos menos los empresarios del nuevo modelo de negocio. «Conforme está la propuesta en estos momentos, no nos conviene. No nos gusta. Tenemos que valorar las acciones a tomar pero en el momento en que se aprueba esta norma intentaremos las vías que creamos oportunas», asegura a este diario Ignacio J. Pastor, presidente de la Asociación Empresarial de Estaciones de Servicio y Gasolineras Independientes de la C. Valenciana (Avegas), que agrupa a gasolineras desatendidas y con presencia personal.

Esta asociación ya apeló por la vía administrativa el pasado año con un recurso de alzada contra la obligatoriedad de que las gasolineras estén atendidas entre las seis de la mañana y las diez de la noche. Debido a un defecto de forma, la conselleria ha tenido que replantear la normativa. Pero las posiciones siguen muy lejanas. Las estaciones automatizadas, esas que permiten al usuario servirse y pagar sin necesidad de personal, son un fenómeno emergente en entornos urbanos. Uno de sus argumentos es la posibilidad de reducir costes de personal y bajar el precio del combustible. Con esta norma, tendrán que contar con personal durante 16 horas. Es un torpedo a su modelo de negocio.

En todo caso, se trata de un debate que trasciende a Valencia. Todas las comunidades están imponiendo presencia obligatoria de personal, mientras la UE también aborda un asunto donde chocan los intereses de un sector tradicional con nuevos modelos de negocio ligados a los avances tecnológicos. En el centro, un grupo de especial protección, los discapacitados. Todos los ingredientes de un gran conflicto.