Nueve «startups» se presentan en el Expo Day de Plug and Play

Plug and Play Spain ha celebrado esta semana la novena edición de su Expo Day, el evento con el que concluye cada uno de sus programas de aceleración. Nueve empresas presentaron sus ideas de negocio ante corporaciones y la comunidad inversora nacional e internacional. Alberto Gutiérrez, fundador de Plug and Play Spain, expuso las novedades y avances de la aceleradora con sede en 17 ciudades del mundo. Entre ellas, la intención de expandir el proyecto nacional de la mano de las más de 110 corporaciones. Las startups que presentaron sus proyectos son Tattooistic, Sensei Trade, Kame, Easystay, Tuvalum, MadPlay Games, Relendo, Boatjump y Alcméon, ésta última parte del programa de Plug and Play con Galerías Lafayette en París. Levante-EMV valencia

Mc spain entra en la Asociación de Prefabricado de Hormigón

La compañía de productos químicos, MC Spain, ha entrado a formar parte de la Asociación Nacional de la Industria de Prefabricado del Hormigón (Andece), como nuevo miembro de la entidad. El objetivo de la compañía, con esta nueva acción, es incrementar el conocimiento y ganar visibilidad en el segmento de mercado al que representa Andece, las empresas de prefabricados de hormigón. Además de aportar, a la asociación, su experiencia de más de 50 años en soluciones de mejora, protección y conservación del hormigón, a través del uso de aditivos químicos.

La compañía participará de una forma activa en aquellos cursos o programas de formación y conferencias en los que pueda aportar su visión dentro del mundo y el sector de los aditivos de hormigón. Levante-EMV valencia

Universidad Católica, curso de eficiencia energética

La Cátedra de empresa de Eficiencia Energética y Energías Sostenibles de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia (UCV) lanza un curso de experto universitario destinado a economistas, abogados, arquitectos e ingenieros. Esta cátedra fomenta la formación, la divulgación y la investigación dentro del sector de la eficiencia energética y las energías sostenibles. Levante-EMV valencia