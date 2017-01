El Sabadell eleva tres décimas el beneficio y llega a 710 millones

Banco Sabadell obtuvo un beneficio de 710,4 millones de euros en 2016, un 0,3 % más que el año anterior, tras realizar dotaciones extraordinarias que incluyen el posible impacto de las cláusulas suelo, según informó ayer la entidad. Las dotaciones para insolvencias y otros deterioros ascendieron a 1.427 millones a cierre de 2016 (de los que 490 correspondieron al impacto máximo que calcula por cláusulas suelo), frente a los 2.333,2 millones de 2015, lo que supone un 38,8 % menos, en un año en que la morosidad se situó en el 6,14 %, frente al 7,79 % de cierre de 2015 y el 6,6 % del tercer trimestre de 2016. según expuso el banco en un comunicado.

En el pasado ejercicio, el banco recibió del fondo público FROB una cifra aproximada de 800 millones de euros correspondientes a 2015 a raíz del Esquema de Protección de Activos (EPA) incluido en la operación por la compra en 2012 de la CAM por un euro. Ese EPA establecía que el FROB se haría cargo del 80 % de las pérdidas por activos tóxicos de la cartera de la caja alicantina que surgieran en los diez años siguientes. Los 800 millones, según fuentes de la entidad, se han repartido en 2016 entre provisiones y beneficios. Los activos problemáticos heredados de la CAM ascendían en junio de 2012 a 24.644 millones de euros. Esa cartera se había reducido al finalizar 2016 a los 13.794 millones, un 44 % menos.

Al margen de esta herencia de la CAM, los activos tóxicos del Sabadell se redujeron el año pasado en 2.961 millones, con un saldo el 31 de diciembre de activos problemáticos de 18.617,1 millones, y un saldo de riesgos dudosos de 9.582.

Banco Sabadell sigue manteniendo que sus cláusulas suelo son válidas, aunque la entidad está abierta a renegociar las condiciones de la hipoteca con clientes individualmente, según indicaron sus directivos en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2016. El presidente de la entidad, Josep Oliu, afirmó: «Nuestras cláusulas suelo son transparentes según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por tanto son válidas, no creemos que se pueda hacer una generalización». Incidió en la buena fe del banco y en que están abiertos a renegociar individualmente condiciones de las hipotecas «en beneficio mutuo». El director financiero de Banco Sabadell, Tomás Varela, explicó que hace tiempo que negocian con clientes para resolver algunos problemas, en sus palabras. El banco ha cubierto más de la mitad de los préstamos que tenían cláusula suelo.

Varela, Oliu y el consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, hicieron hincapié en que no hay ninguna sentencia definitiva que indique que las cláusulas de Banco Sabadell no sean válidas, pero que las provisiones de 410 millones de euros que han realizado sirven para cubrir «la totalidad de las hipotecas que tienen una cláusula suelo viva», según Oliu. Varela apostilló que no creen que vayan a necesitar el máximo de 490 millones que han calculado que supondría la devolución generalizada de las cláusulas suelo y con retroactividad total, y por eso las provisiones son inferiores a esta cifra.

Provisiones

El presidente detalló que se trata de provisiones genéricas, en vez de específicas, para que no les perjudiquen en casos de juicios por demandas de clientes, y para que la posible afectación de una eventual devolución masiva por las cláusulas suelo sea «un tema zanjado» para auditores, inversores y analistas. Oliu indicó que los clientes que aceptaron cambiar de tipo de interés variable a tipo fijo en 2016 «lo han hecho en un buen momento» y ya se están beneficiando de tipos de interés inferiores a los del mercado actualmente. Guardiola apuntó que no ha habido un flujo «sustancialmente incremental de clientes» que acuden a las oficinas de Banco Sabadell después del decreto del Gobierno central de 20 de enero sobre el procedimiento de mediación para llegar a acuerdos extrajuduciales sobre esas cláusulas.