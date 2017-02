El Gobierno retrasa la reforma de la estiba a cambio de la suspensión de la huelga

El Gobierno cede ante la presión de los estibadores y cambia su rumbo. El Ministerio de Fomento está dispuesto a retrasar hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene la aprobación del Decreto-Ley de reforma de la estiba „urgente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea„ para favorecer el diálogo «si los representantes sindicales y la patronal se sientan a negociar en el marco de la negociación colectiva y se desconvoca la huelga anunciada por los sindicatos para los días 20, 22 y 24 de este mes». Dicho lo cual, las centrales Coordinadora, CCOO, UGT y CIG anunciaron anoche que suspenden la huelga anunciada.

Tras el anuncio hecho público por el Ministerio de Fomento , la patronal Anesco, que agrupa a grandes navieras y consignatarias con negocio en España, manifestó su disposición al diálogo y ofreció su colaboración para que pueda «culminar con éxito el inevitable proceso de adaptación del modelo de la estiba en España» a las exigencia de liberalización de la UE. Y considera necesaria la participación en los encuentros del Ministerio de Empleo para que las negociaciones puedan fructificar.

La decisión del Gobierno se produce ante la falta de apoyo parlamentario y la posibilidad de que el Congreso tumbe una norma que no cuenta, hasta la fecha, con el respaldo de ningún partido político. Fomento tomó la decisión tras la intermediación del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien se reunió con el secretario general de Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, quien controla un sector con una plantilla de 6.100 trabajadores fijos en los puertos españoles. El líder de C´s pidió al Gobierno que aplazara Decreto-Ley.

Pendientes de Bruselas

La nueva norma, según anunciaba el ministro Íñigo de la Serna a través de un comunicado, no se someterá mañana a su aprobación por parte del Consejo de Ministros y se retrasaría a la reunión del 24 de febrero, pero para ello los sindicatos y la patronal se deben sentar a negociar. Los aspectos planteados por los sindicatos „que quieren mantener el privilegio del registro de trabajadores que son contratos en los puertos„ no tienen cabida en el citado texto porque la Comisión Europea no lo permite, pero sí pueden abordarse por la vía de la negociación colectiva.

Los sindicatos, de inmediato, quieren negociar sobre las materias que no aceptan incluir en la norma: garantía de los puestos de trabajo (subrogación), profesionalidad de los trabajadores y modo de organización del trabajo en los puertos.

La patronal considera que el año otorgado es innecesario para aquellas cláusulas contrarias a la Ley puesto que estos acuerdos deberían quedar adaptados de forma automática con su entrada en vigor. Los empresarios han mostrado también su inquietud por la situación de desigualdad competitiva en la que quedarán los actuales operadores con relación a los que se establezcan a partir de la entrada en vigor. Además, la patronal de la estiba considera también que los tres años planteados por el Ministerio para llevar a cabo la reforma no guardan coherencia con la urgencia propia de la tramitación del Real Decreto.

Empresarios y sindicatos tendrán que modificar las «líneas rojas» que Bruselas exige corregir. Las compañías que operan en los puertos públicos no pueden contratar a los trabajadores que quieran, sino que están obligadas a coger a empleados que formen parte de las Sagep. Las mercantiles deben participar con capital en las Sagep. El incumplimiento de la sentencia de la UE acarrearía a España una nueva multa de más de 134.000 euros diarios, aparte de la sanción de más de 21 millones que ya acumula por no haber adaptado antes la norma comunitaria.