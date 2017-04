La guerra en CCOO-PV fractura el sindicato

El nuevo secretario general, Arturo León, no ha sido capaz de integrar en su nueva ejecutiva a los dirigentes del sector crítico liderado por Jaume Mayor y que tiene el 45 % del respaldo del Congreso Confederal. En la nueva dirección no figura ningún dirigente de la lista que perdió el congreso. La falta de acuerdo ya motivó la salida del anterior secretario general Paco Molina al no producirse ninguna integración.

Arturo León nombró el equipo de trabajo que desarrollará diez tareas ejecutivas de la organización y donde estarán Ester Calderón, en la la Secretaría de Comunicación; Daniel Patiño, Secretaría de Acción Sindical; Ana María García, Secretaría de Formación y Empleo; Rafael CórdobaSecretaría de Organización y Recursos Humanos; Mila Cano, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente; Joan Calatayud, Secretaría de Administración y Finanzas; Inma Martínez, Formación Sindical y Fundaciones; Cloti Iborra, Secretaría de Igualdad e Institucional y Ana Belén Montero, Secretaría de Política Social y Juventud. Seis mujeres y cuatro hombres.

Los críticos de Mayor aseguran que no ha habido "ninguna" comunicación en las tres últimas semanas hasta el día de ayer en el que León impuso una lista de diez cargos con personas de su confianza.

Según el sindicato, en la reunión se ha aprobado el reglamento de funcionamiento y se ha manifestado "la voluntad de consensuar los planes de trabajo, con objetivos, tareas, responsables de llevarlas a cabo y mecanismos de evaluación, así como el establecimiento de un funcionamiento coordinado mediante áreas de trabajo".