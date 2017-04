Grupo Pamesa lidera la producción de baldosas cerámicas a nivel europeo

La incorporación de Tau a Grupo Pamesa, empresa que preside Fernando Roig, que tuvo lugar hace exactamente un año, en mayo de 2016, no ha hecho más que consolidar la posición mundial de la firma.



En la actualidad, la compañía ya pasa por ser, en cuanto a volumen, el gran buque insignia no solo del Tile of Spain, sino de la industria azulejera europea. Grupo Pamesa podría ocupar ya «la séptima posición» como mayor fabricante azulejero a nivel mundial, según subrayó recientemente el director general de la compañía, Jorge Bauset, quien, pese a todo, puntualizó que los directivos de Grupo Pamesa «no estamos preocupados por las estadísticas».



Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2015, Grupo Pamesa fabricó 60,3 millones de metros cuadrados de pavimentos y revestimientos cerámicos, lo que la situaba como el primer productor azulejero de Europa y el octavo a nivel mundial, avanzando tres posiciones con respecto al ranking de 2014. La facturación de Pamesa en 2015 fue de 312 millones de euros en la cerámica (422 millones a nivel global). Bauset anunció en la pasada Cevisama que 2016, que fue «un buen año», se cerró, a falta de datos oficiales, con un incremento de entre «el 14 % y el 15 %».



Pero el recorrido de Pamesa no ha hecho más que empezar, y la suma de Tau abre nuevas expectativas comerciales a la compañía de Almassora (Castelló). De hecho, en el informe que se elaborará con los datos de 2016, impactará la adquisición de Tau, que se ejecutó el 13 de mayo por 17,5 millones de euros. Así, a las cifras de Pamesa, habrá que sumar los cerca de 15.000 metros cuadrados diarios que salieron de los cuatro hornos de Tau, pero esa cantidad todavía será mayor en 2017, en la que, mediante una inversión de 30 millones de euros, se están instalando tres nuevos hornos –el primer entró en funcionamiento el pasado mes de marzo- que aumentarán su capacidad productiva en 40.000 metros cuadrados diarios hasta llegar a los 55.000 metros cuadrados al día.



Pero, además, con esa inversión, también se ha modernizado tecnológicamente las instalaciones de Tau y optimizado sus recursos, incluyendo la instalación del atomizador más grande del sector cerámico y apostando, entre otras innovaciones, por la producción en continuo con la que ya no solo Grupo Pamesa, sino el sector cerámico a nivel general, quiere, gracias a sus grandes formatos y escaso espesor, hallar nuevos nichos de mercado al descubrir nuevas posibilidades decorativas y arquitectónicas para la cerámica plana y, al mismo tiempo, desplazar a otros recubrimientos industriales, como pueden ser el linóleo, la madera o la moqueta.



Grupo Pamesa, en el que también se concentran otras marcas de la industria cerámica castellonense como las históricas Navarti y Porcelanatto; o Ecoceramic, por citar solo unos ejemplos, es la única empresa europea que planta cara a los productores emergentes, aunque a gran distancia todavía de los grandes conglomerados empresariales extranjeros.



La número 1 del ranking que cada año elabora Acimac, la patronal italiana de maquinaria y tecnología para la industria cerámica; es Mohawk, la firma estadounidense dedicada a la distribución de todo tipo de recubrimientos. Solo en el apartado de la cerámica, la multinacional fabrica entre 225 y 245 millones de metros cuadrados al año y una facturación de más de 3.000 millones de euros, para lo que fue fundamental la adquisición de Marazzi, la joya más preciada del sector azulejero italiano. Por detrás está la tailandesa SCG Group, con 206 millones de metros cuadrados. En tercera posición está la mexicana Lamosa, con un volumen de fabricación de entre 105 y 110 millones de metros cuadrados. La clasificación se completa con RAK, de Emiratos Árabes Unidos, con 92 millones de metros; y tres brasileñas: Ceramica Carmelo Fior, con 80 millones; Grupo Fragnani, con 65,5 millones; y Grupo Cedasa, con 63 millones. Por detrás, completan el 'top ten' Kajaria, de India, con 59 millones de metros cuadrados y la polaca Rovese, 58 millones de metros cuadrados.