Los sindicatos salen a la calle en València en el Día del Trabajo

La manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT con motivo de la festividad del 1 de mayo recorre las calles de València para reclamar que la recuperación económica "sea real y llegue a los trabajadores".

Así lo han puesto de relieve los secretarios generales de ambos sindicatos, Ismael Sáez (UGT PV), y Arturo León (CCOO PV), que encabezan por primera vez esta marcha por el Día Internacional del Trabajo como responsables de sus organizaciones.

El acto tiene en esta ocasión el lema 'No hi ha excuses, al carrer' y, además de la marcha de València, discurren otras manifestaciones en Alicante y Castellón y otras ciudades como Elche, Alcoi o Santa Pola.

Ismael Sáez ha aseverado que "no hay excusas para que el Gobierno y la patronal no reconozcan que ha habido una recuperación de la crisis que es injusta, y que es imprescindible de la clase trabajadora sea partícipe de ella".

Por su parte, Arturo León ha incido en que "las cifras macroeconómicas empiezan a dar síntomas de recuperación pero hay una desigualdad en el reparto de la riqueza que es inaceptable". "Tiene que haber salarios justos, pensiones dignas y empleo estable", ha apostillado.

A la convocatoria también ha acudido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha recalcado que "el primero de mayo siempre es un día en que nos hace recordar la fuerza de la reivindicación a la hora de reivindicar una sociedad más justa".

"Yo quiero reivindicar el papel de los sindicatos tantas veces denostados. Gracias a los sindicatos, ha sido posible avanzar en la igualdad, nuestro gobierno es un gobierno sensible a las demandas de los trabajadores. En estos 22 meses hemos avanzado en igualdad social pero estamos muy lejos de nuestro objetivo de que todos los valencianos tengan un proyecto de vía asegurado", ha manifestado el jefe del Consell.

Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mónica Oltra, ha señalado que este es "un día para reivindicar los derechos laborales tras una gestión de la crisis que ha dejado a miles de personas por el camino, que ha precarizado el trabajo y que ha hecho que muchas personas tengan unas peores condiciones de vida".

Frente a esto, ha abogado por un empleo "no deslocalizable y bien remunerado" y ha recalcado que "ahora en la Comunitat Valenciana se está creando trabajo a través de los servicios públicos y este es un empleo estable que no se puede ir a otro país". En la misma línea, ha recordado que aún existen grandes brechas salariales entre los que más y los que menos cobran y entre hombres y mujeres, lo que es "una vergüenza" en una sociedad avanzada. "Sin trabajadores no hay sistema económico y hoy es día para festejar pero también para reivindicar", ha concluido.