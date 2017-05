La asfixia económica pone en jaque el futuro de la Cámara de Alcoi

La supresión en 2010 de las cuotas obligatorias que pagaban las empresas fue una auténtica losa para las cámaras de comercio españolas, que desde entonces tienen que sobrevivir gracias a convenios con las administraciones y al cobro por servicios prestados. La antigua potencia económica se ha esfumado, pero son las pequeñas corporaciones locales las que se encuentran en una situación más dramática. El presidente de la Cámara de Orihuela, Félix Cerdán, junto a varios miembros de su comité, presentó su dimisión el pasado mes de octubre dada la asfixia económica que padece la entidad, que pasó de 23 a un solo trabajador desde 2010. Esos mismos aires soplan ahora en la corporación de Alcoi.

La entidad presidida por Enrique Rico acumula varios ejercicios en pérdidas –falta auditar 2016, pero 2015 se cerró con números rojos de 100.000 euros y 2014, de 132.000-, su plantilla se ha reducido de siete a cuatro empleados y, tal como admitió a este diario su gerente, Ana Moltó, «hay problemas de liquidez y una situación económica complicada». No solo por la falta de ingresos derivada de la pérdida del denominado recurso cameral permanente y de la marcha de empresas desde Alcoi a localidades próximas como Muro o Cocentaina, sino por el dinero que le adeudan las administraciones por los servicios subvencionados y la propia Cámara de España «por fondos europeos que hemos justificado y no nos han pagado».

Ante la amenaza de dimisiones por esta deuda, el presidente del consejo de cámaras de comercio autonómico, José Vicente Morata, mantuvo la semana pasada una reunión con Rico que, en principio, logró aplacar los ánimos. Aún así, para esta semana está convocada una reunión del pleno de la corporación alcoyana «para tomar decisiones», según Moltó. Entonces se verá si se hacen efectivas o no las dimisiones de Rico y otros vocales, cuyos mandatos están prorrogados desde 2014 a la espera de que el Gobierno convoque elecciones en todas las cámaras españolas, unos procesos que se han demorado por la reforma de la ley estatal y la necesidad de adaptarla a las legislaciones autonómicas.

Cuando se cambió la ley valenciana, las cámaras pequeñas reclamaron que se les adjudicara su comarca como ámbito operativo y no solo sus respectivas ciudades, lo que creen que les habría garantizado una cierta viabilidad. No lo lograron. Si Alcoi y Orihuela no consiguen enderezar su situación financiera, su futuro es más que incierto y se cierne sobre ellas la amenaza de acabar engullidas por la Cámara de Alicante o, en último extremo, de tener que cerrar la puerta.