El Gobierno dará ayudas de 10.800 € a la compra

Los jóvenes de menos de 35 años de edad que quieran comprar una vivienda contarán con una ayuda para afrontar la adquisición que puede alcanzar los 10.800 euros, con el límite de que no supere el 20% del precio total del piso. Para acceder a esta ayuda, que será a fondo perdido y podrá destinarse a vivienda libre, el joven tiene que tener un sueldo anual que no supere los 22.365,42 euros al año y no contar con casa en propiedad.

Se trata de una de las novedades del nuevo Plan Vivienda que el Ministerio de Fomento está diseñando con las comunidades autónomas para que entre en vigor en 2018, que de esta forma recupera las ayudas a la compra de vivienda que se abandonaron en el plan actualmente vigente.

A pesar de ello, el nuevo plan pone el foco en el alquiler, dado el creciente protagonismo que está cobrando en España y el «desequilibrio» que presenta, dado que la escasa oferta de pisos en renta está llevando a encarecer su precio, según indicó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna.

Los jóvenes que en vez de comprar un piso opten por alquilarlo tendrán ayudas que les cubrirán hasta el 50% del precio de la renta mensual. Además, la renta de la vivienda podrá ser de hasta 900 euros al mes.