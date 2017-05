Grau justifica que la Feria tuviera sobrecostes porque aún no había llegado la crisis

El que durante 20 años fue hombre fuerte de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València y vicepresidente de Feria Valencia, Alfonso Grau, vino ayer a justificar los sobrecostes en las obras de ampliación y modernización del recinto que la oposición cifra en mil millones, aunque el PP los rebaja a algo más de 500.

Grau, que compareció ayer en la comisión de las Corts que investiga los excesos en la institución ferial, aseguró que las decisiones que se tomaron para ampliar las instalaciones no pueden verse desde la perspectiva actual: «Por aquellos años no había crisis y las obras iban a modernizar la feria, que estaba vieja y era importante porque lo pedían los sectores empresariales como ahora piden el corredor; creo que la gestión que se hizo fue correcta», se justificó el exvicealcalde sobre los sobrecostes antes de añadir que todos los pagos que ha realizado la institución se han justificado, dijo.

La deuda del PP con la Feria

A preguntas de los grupos, Grau admitió implícitamente que no hizo nada para tratar de forzar al PP, su partido, a pagar la deuda de más de medio millón de euros, que mantiene con la institución por la celebración del congreso que encumbró a Mariano Rajoy en 2008. Sobre esta cuestión aseguró que él era partidario de reclamar vía judicial el cobro a los populares y que se comentó en el órgano ejecutivo de la feria.

La factura no se liquidó, aunque el pago acabó en los tribunales, pero PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos consideran un trato de favor de la feria a los populares. Grau negó que él mediara con la Feria para que su partido no abonara el uso de la instalación.

Preguntado sobre si alguna vez tuvo tarjeta de la Feria, respondió que no, aunque dejó en el aire la posibilidad de que algún otro dirigente de la institución la tuviera.

Pago de actos de partido

A su salida de la comisión y preguntado si había pagado con dinero negro actos de partido, Grau espetó: «¿Y usted no ha pagado en negro, al fontanero, al electricista, si no lo ha hecho debe ser la excepción en España». La pregunta venía a colación después de que en el marco de las declaraciones ante el juez del caso Taula el testigo José Luis Gordillo asegurara que había pagado actos electorales con dinero que le entregó Grau. Con todo, en la comisión rechazó que él fuera el responsable máximo de las campañas del PP de València sin dar más detalles.

Respecto a su gestión durante el tiempo en que ocupó la vicepresidencia ejecutiva, Grau aseguró que sólo acudía «tres o cuatro veces al año» y que su única preocupación era velar por los intereses municipales ya que Feria Valencia ocupa una parcela cedida por el consistorio valenciano, lo que llevó a Grau a la vicepresidencia del comité ejecutivo durante varios lustros (2000-2014).

En este punto remarcó que cuando la Generalitat quiso resarcirse de sus gastos por la inversión que había realizado en la Feria , él mismo mantuvo unas «tormentosas» negociaciones con el entonces conseller de Hacienda y hoy delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y que no aceptó las exigencias del Consell porque pedía parte de la propiedad y afectaba a los intereses municipales.