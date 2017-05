El beneficio de Air Nostrum cae un 40% por la subida del dólar y la burbuja de plazas de avión

No es oro todo lo que reluce en el mercado turístico. Paradójicamente, aspectos como la caída del precio de petróleo o el récord de movimientos globales no siempre es positivo para las compañías aéreas. Al menos para algunas regionales. El presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, presentó ayer unos resultados que, por tercer año seguido, mantienen la senda de crecimiento de la aerolínea desde su gran crisis. Sin embargo, el incremento del 2,5% de las ventas (425 millones), contrasta con una caída del 40% de los beneficios, que se quedan en 6,8 millones.



Atrás quedan para la compañía las pérdidas de 29 millones en 2012, que llevaron a la firma a una reestructuración y ampliación de capital. Pero el sector afronta retos importantes. Bertomeu achacó la caída de beneficios a la subida del dólar. Air Nostrum efectúa en esa moneda el 35% de sus pagos y su revalorización ha neutralizado el efecto positivo de la caída del precio del combustible (el 17% de sus costes).



En paralelo, la bajada del crudo ha provocado una burbuja de plazas en el mercado, lo que ha hundido el ingreso medio por pasajero en toda Europa. Esa sobreoferta se ha producido especialmente en España, con aeropuertos recién ampliados y muchos slots disponibles.



El presidente de Air Nostrum no desveló el impacto concreto de la caída del ingreso medio en su compañía, pero dentro de Europa, en vuelos domésticos y europeos, la caída fue del 10,4% en diciembre pasado. Y 2017 ha empezado por los mismos derroteros. El sector afronta un año de incertidumbre.



«En este contexto, nuestro beneficio es meritorio», reivindicó. ¿Cómo ha compensando esa caída del ingreso medio por pasajero? Primero, con aviones más grandes: la firma sigue renovando su flota con reactores de cien plazas, lo que permite rebajar el coste por asiente. Y también con vuelos más llenos: este año ha logrado este año el mejor rango de ocupación de su historia (66,75%). «Hay que acostumbrarse a que los precios han bajado. Hay que hacer un esfuerzo en eficiencia», explica Bertomeu.



Y es que Air Nostrum mueve más pasajeros con menos operaciones. En 2016,con solo mil vuelos más, el número de pasajeros transportados ha crecido en más de 260.000. 4,27 millones de pasajeros, solo 1,1 menos que en 2008, cuando operaban el doble de vuelos (76.966 frente a los 157.633 de hace una década).



Al margen de esto, los vuelos regionales para alimentar el hub de Iberia en Madrid continúan siendo uno de los puntales de su negocio: 1,5 millones de pasajeros en conexión, la cifra más alta de su historia.



Además, en 2016 ha ganado peso el plan de diversificación de la empresa, que pasa por la realización de vuelos chárter o las operaciones de alquiler de aviones con tripulación para otras compañías. Por este concepto facturó 35,2 millones en 2016, un 13,5% más. La firma, que opera dos aviones para la canaria Binter, y otros dos para la escandinava SAS, acaba de firmar otro wet lease con Croatia Airlines.



Como resultado de este ejercicio, Bertomeu, que controla más de la mitad del accionariado, y los fundadores del IVI, José Remohí y Antonio Pellicer, con un 15% cada uno, prevén repartirse el 50% de los beneficios, 3,4 millones.