La Cámara de Alcoi tanteará a la de Alicante para ser comarcal

«La Cámara de Comercio de Alcoi no va a desaparecer». Así de contudente se expresaba ayer su presidente, Enrique Rico, después de que el pleno de la corporación aprobara una serie de medidas de índole económico para garantizar la supervivencia de la entidad. En esta misma línea, el organismo insistirá en una vieja aspiración, intentando un acuerdo con la Cámara de Alicante que le permita ampliar su ámbito de cobertura a municipios próximos como Cocentaina y Muro.



Lás cámaras de comercio españolas vienen sufriendo un auténtico calvario desde la supresión en 2010 de las cuotas obligatorias que pagaban las empresas. Una drástica reducción de ingresos a la que no ha sido ajena la Cámara de Alcoi, que acumula varios ejercicios de pérdidas y atraviesa por una situación económica complicada.



Ese fue el asunto monográfico del pleno que la corporación ha celebrado esta semana, en el que, pese a lo que se temía, no se han producido dimisiones como ocurrió recientemente en la Cámara de Orihuela. El presidente, Enrique Rico, se mostraba tajante en declaraciones a este diario a la hora de manifestar que «la Cámara de Alcoi no va a desaparecer, y vamos a hacer todas las gestiones que estén en nuestra mano para que eso sea así».



De hecho, el pleno aprobó una serie de medidas de carácter económico que, de momento, no se han querido hacer públicas, a la espera de que se concrete su viabilidad. «Se trata de unos ajustes económicos que tenemos todavía que gestionar, pero estamos convecidos de que vamos a resolver el tema», enfatizó.



Otra de las cuestiones que está encima de la mesa y que es una vieja aspiración de la Cámara de Alcoi es la ampliación de su cobertura al ámbito comarcal, y más concreto a municipios cercanos como Cocentaina y Muro. «No tenemos nada que nos apoye en esta reivindicación, pero sí la voluntad de intentar un acuerdo con la Cámara de Alicante para que ello sea posible», indicó el presidente de la corporación.