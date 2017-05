El Gobierno desbloquea las cámaras de comercio y convoca elecciones para octubre

Con más de tres años de retraso por la necesidad de adaptar las legislaciones autonómicas a la estatal, el Gobierno ya tiene fecha para la celebración de elecciones en las cámaras de comercio españolas. El proceso se iniciará el lunes 2 de octubre de este año y finalizará el domingo 30 de septiembre de 2018. Las fuentes consultadas por este diario aseguraron que el acuerdo sobre este calendario se tomó en la última reunión de la comisión sectorial de comercio. Si no se producen cambios imprevistos, el citado pacto deberá ser ratificado próximamente por el Consejo de Ministros. Luego, cada gobierno autonómico deberá establecer las fechas concretas de renovación de cargos en las corporaciones de su ámbito territorial dentro del período establecido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El proceso en estas entidades es de larga duración y puede extenderse, desde que comienza hasta que el pleno elige presidente, unos nueve meses. De ahí el margen de un año justo que va a establecer el Gobierno central.



Las últimas elecciones camerales terminaron en junio de 2010. Se habrían tenido que volver a celebrar en 2014. No obstante, a finales de 2010 el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió suprimir el denominado recurso cameral permanente, es decir, el dinero que pagaban todos los años de forma obligatoria todas las empresas. Este cambio sustancial obligó a reformar la ley estatal por la que se rigen estas corporaciones. Culminada esta última, las autonomías tuvieron que adaptar sus respectivas legislaciones. En todo ese tiempo, se prorrogó el mandato de los dirigentes



Las fuentes consultadas aseguraron que la Generalitat está ultimando en este momento el reglamento de las cámaras por el que las cinco corporaciones valencianas –Alcoi, Alicante, Castelló, Orihuela y Valencia– adaptan sus estructuras a la ley autonómica. Ese reglamento incluirá todos los detalles del proceso electoral, si bien no se prevén cambios relevantes porque «la legislación estatal no deja margen de maniobra».



Una vez que la Generalitat establezca la fecha concreta del inicio de los comicios se pondrá en marcha un largo proceso en el que, en principio, participan todas las empresas de la circunscripción de cada cámara. Se trata de establecer un censo y de determinar la distribución del pleno según la relevancia de los distintos sectores económicos. Posteriormente, las empresas presentan candidaturas. Si no hay acuerdo previo y compiten por una plaza más de una mercantil se tienen que celebrar elecciones por cada vocalía. Son un máximo de 60, aunque luego las patronales pueden nombrar a un número de representantes directos.