La incógnita de la presidencia en Valencia

La apertura del proceso electoral en las cámaras plantea la incógnita de si el presidente de la de Valencia y del consejo autonómico, José Vicente Morata, logrará renovar un cargo al que accedió en junio de 2010. El dirigente empresarial ya ha dicho en público que su intención es presentarse a la reelección. Por su parte, por tanto, no hay ningún impedimento. Falta ahora que la patronal CEV, que tendrá el control del pleno cameral que habría de reelegir a Morata, se muestre a favor de su continuidad, al igual que la conselleria de Economía Sostenible, dirigida por políticos de Compromís, que ejerce la tutela sobre estas corporaciones.



Fuentes empresariales consultadas por este diario aseguran que en la CEV, ahora volcada en el proceso de sustitución de la ya extinta autonómica Cierval, no se vislumbran, al menos por el momento, movimientos destinados a relevar a Morata. El actual presidente cameral llegó al cargo siendo presidente de la Generalitat Francisco Camps y ha convivido con su sucesor Alberto Fabra y, desde 2015, con el Consell de PSPV-Compromís que lidera Ximo Puig. No suscita animadversiones ni en la Generalitat ni en la patronal, pero tampoco adhesiones. Quiere esto decir que si algún dirigente empresarial de relieve aspirara a presidir la Cámara podría encontrar apoyos suficientes. De momento no se ve a nadie con esa ambición. Y tampoco circulan nombres en los cenáculos empresariales valencianos. Queda por ver qué sucederá ahora que está próximo a aprobarse el calendario electoral.



Morata es uno de los pocos presidentes camerales que sigue en el cargo desde los últimos comicios. Dolores Guillamón sucedió a Salvador Martí en la de Castelló en 2013. José Enrique Garrigós dejó la presidencia de la de Alicante en junio del año pasado y le sustituyó Juan Riera. En octubre de 2016 dimitió el de Orihuela, Félix Cerdán. Solo continúa también el más veterano de todos, el de Alcoi, Enrique Rico, en el cargo desde 1991, aunque en las últimas semanas ha amagado con la dimisión, dados los problemas económicos por los que atraviesa la corporación.