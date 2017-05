SanLúcar Fruit factura 354 millones y pone su mirada en China

La campaña 2015-2016 no solo ha sido solo buena para la citricultura valenciana. También para el resto del sector. La compañía hortofrutícola con sede en Puçol SanLúcar Fruit cerró el ejercicio a 30 de junio de 2016 con unas ventas globales de 354 millones, ligeramente por encima de los 349 facturados la campaña anterior. Los beneficios se quedaron en 1,62 millones, debido en parte a la construcción de un edificio anexo en su sede central de l'Horta Nord. La firma emplea en su sede a 210 personas, y el grupo alcanza los 2.500 trabajadores en determinados momentos del año, cuando se encuentra a máxima capacidad.



Esta firma, fundada hace casi 25 años por el alemán Stephan Rötzer, su actual ceo, tiene hoy en cartera 90 variedades procedentes de 35 países: cítricos, fresas con hueso, tomates, bananas, piña, etc. «Estamos en campaña todo el año», señalan desde la compañía.



La empresa es distribuidora, pero también productora, a través de partners locales como la familia valenciana Llusar. La compañía tiene centros de producción en España, Sudáfrica, Túnez, Ecuador, así como en Alemania.



La mercantil, que ya es prácticamente proveedor global con producción en todas las latitudes, tiene China como gran objetivo de su departamento de nuevos mercados. Su entrada se encuentra en una fase inicial, estudiando los gustos de ese mercado, así como las soluciones de logística y transporte. Los mercados naturales de esta compañía son Alemania y Austria, pero cuenta con mercados emergentes en países como Singapur, Canadá, Emiratos Árabes (especialmente Dubai). Además, la sociedad valenciana ha conseguido sortear también el veto ruso que desde 2014 ha hundido las exportaciones citrícolas valencianas a ese país, y ha vuelto a vender a través de sus centros de producción de países como Túnez o Ecuador.





La matriz, en beneficios



El grupo, según relata en las cuentas de su empresa cabecera depositadas en el registro mercantil, cuenta con medio centenar de filiales. La matriz, Sanlucar Fruit SL, cerró el ejercicio con un importe neto de cifra de negocios de 195,4 millones de euros, frente a los 183,8 millones del año anterior. El resultado de la empresa matriz fueron unos beneficios de 72.183 euros.



Al margen de esto, desde la compañía se reivindica como sello su programa de proyectos sociales y medioambientales que la multinacional impulsa en los países donde produce. «Queremos estar orgullosos no solo del resultado, sino también del camino recorrido», señala Rötzer. Estos proyectos han llegado ya a cerca de 30.000 personas y desde la compañía se espera que la cifra aumente significativamente hasta el año 2020.