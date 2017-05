El 65 % de los valencianos trabajará en 10 años en oficios que no existen

La tecnología no destruirá puestos de trabajo y su impacto sobre el mercado de trabajo no será uniforme, ya que «su incidencia oscilará en función de las características del sector, del grado de cualificación del empleo y de la capacidad de adaptación del mercado de trabajo a los nuevos perfiles profesionales». De hecho, «el 65 % de los jóvenes de hoy en día trabajarán en tipos de empleo que todavía no existen». Esta es una de las conclusiones de «Salida 2027. La Comunitat Valenciana dentro de diez años», un documento financiado por Feria Valencia para conmemorar su centenario que será presentado hoy. Esta mañana, el rey Felipe VI presidirá un acto en las instalaciones de Benimàmet en que el se celebrará que tal día como hoy de 1917 la institución inició su andadura.

El informe analiza diez ámbitos y trata de prefigurar cómo serán en una década a partir de sendas mesas de diálogo en la que participaron expertos en las diferentes materias, como el papel de la mujer, la educación, la evolución demográfica, el consumo, la salud o el empleo. En esta última ponencia, una de las conclusiones más sorprendentes es la que augura que las relaciones laborales que hoy mantiene la mayoría de las empresas valencianas con sus trabajadores «pasarán a la historia en una década». La transformación no se limitará a la tipología del contrato laboral, con la temporalidad en expansión, «sino que se extenderá a las características del lugar de trabajo». «Los empresarios exigirán una mayor flexibilidad en horarios y movilidad» y «la incorporación de nuevos sistemas en la organización del trabajo podría dar lugar a bolsas de tiempo libre, sobre todo en sectores donde la carga de producción no es regular».

En otras ponencias se apuntan conclusiones como que el vehículo de uso individual entrará en crisis, que la impresión en tres dimensiones revolucionará la fabricación y la construcción, que la nanotecnología aplicada a la salud se expandirá de forma irremediable y que no se detendrán la concentración de la población en áreas urbanas ni el envejecimiento general.