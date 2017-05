El Puerto, sin trenes nocturnos por falta de personal

La Autoridad Portuaria de València (APV) tendrá que retrasar sus planes para garantizar a las terminales de mercancías la entrada de trenes hasta sus instalaciones en horarios nocturnos, una tarea que anunció el pasado 1 de abril pero que no ha podido acometer por falta de personal.

La compañía estatal Adif no está prestando trabajadores para la realización de maniobras, acompañamiento de las circulaciones y accionamiento del cambio de agujas en el turno de noche, según denunció ayer el responsable del sector ferroviario de CC OO-PV, Antonio Expósito.

Adif y el organismo presidido por Aurelio Martínez sellaron hace un mes un acuerdo de colaboración para que el puerto tuviera servicios ferroviarios las 24 horas durante los días laborales. Así las cosas, el servicio contemplaba, por parte de Adif, el desarrollo de actividades como la coordinación del acceso y expedición de trenes, la dirección de la circulación y maniobras. Para ello Adif se comprometía a disponer del personal necesario para la realización de los servicios demandados por la Autoridad Portuaria.

Con todo, Comisiones Obreras advierte de que, si bien el servicio ferroviario está abierto las 24 horas, «no se realiza ninguna circulación ni maniobra en el interior de las instalaciones portuarias entre las 21:00 y las 06:00 horas». Ello es debido a que Adif no presta personal para la realización de las maniobras, acompañamiento de las circulaciones y accionamiento de los cambios de agujas, entre otras tareas.

El sindicato señala que se puede agravar todavía más la situación, dado que a partir del 30 de junio termina el acuerdo entre la APV y Adif por el que esta proporciona personal de maniobras en los turnos de 06:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 22:00 horas.

Trabajadores eventuales

Así las cosas, los cinco trabajadores que realizan estas tareas durante el día pueden perder su empleo, puesto que el acuerdo entre Adif y la Autoridad Portuaria finaliza en junio. Ambas empresas no tienen intención de prorrogarlo, lo que conllevará que no puedan entrar ni salir trenes en las instalaciones portuarias aunque el servicio esté abierto, a no ser que las propias empresas operadoras dispongan de ese personal. «El resultado será que los cinco trabajadores de la empresa Slisa, que hasta la fecha tiene la licitación de estas maniobras, pasarán a engrosar las listas del desempleo», asegura el dirigente sindical.