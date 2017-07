La gran superficie rechaza la rebaja a 28 días de las aperturas en festivo en València

El debate sin fin de los horarios comerciales vivió ayer otro capítulo de desencuentros en el Consell Local de Comerç del Ayuntamiento de València. El concejal del ramo, Carlos Galiana, puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo, consistente en reducir de 63 a un máximo de 28 las aperturas en festivos en toda la ciudad, que no gustó a la mayoría, aunque la oposición más clara procedió de las grandes superficies, que, a pesar de todo, se comprometieron a analizar la situación entre sus asociados y elaborar una contrapropuesta que, en cualquier caso, será superior en cuanto a días de apertura.

La pugna no es nueva. Anged, representante de las grandes superficies, y el consistorio están engarzados en una batalla judicial fruto de la decisión de este último, gobernado desde 2015 por el tripartito, de poner punto final a la plena libertad que regía desde 2013, cuando se establecieron cinco zonas de afluencia turística. En la reunión de ayer, el concejal de Comercio, Carlos Galiana, puso encima una propuesta tendente a lograr un consenso entre todos los agentes del sector que solvente las diferencias y permita retirar las acciones judiciales.

La iniciativa municipal prevé reducir los 63 domingos y festivos de la actualidad a abrir sólo los que van desde el mes de septiembre hasta el primer domingo de enero (final de campaña de Navidad y exceptuando el 9 de octubre). Según una nota del consistorio, los miembros del Consell Local de Comerç decidieron ayer «estudiar en el seno de sus organizaciones la propuesta». Sin embargo, el representante de Anged, Carlos Alfonso, aseguró a este diario que su organización mostró su rechazo a la oferta de menos días a cambio de poder abrir en toda la ciudad, porque sus asociados, tras la libertad total de 2013, ampliaron plantillas para cubrir el servicio y no están dispuestos ahora a tener que despedir trabajadores o empeorar sus condiciones laborales. «No aceptaremos propuestas que no permitan un límite de rentabilidad para mantener plantillas y esos 28 días no lo permiten», afirmó Alfonso, quien, no obstante, expresó el compromiso de Anged de estudiar en el seno de la organización una contrapropuesta con un mínimo de aperturas que será superior a la citada cifra. También propondrá ampliar las aperturas a otros períodos, como Semana Santa o julio.

Fuentes municipales explicaron que los supermercados de Asucova y los centros comerciales también han pedido tiempo para consultar a sus socios. El pequeño comercio no quiere aperturas en festivo, pero valora la reducción de días y estaría dispuesto a abstenerse para lograr un acuerdo, según estas fuentes. Así las cosas, con la espada de Damocles del 15 de septiembre dada como tope por la Generalitat para lograr un acuerdo, las partes se han emplazado a una reunión, previsiblemente en agosto, donde analizarán la contrapropuesta de Anged y dilucidarán si el consenso es posible.