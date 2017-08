Horchata de chufa en el Hard Rock Cafe

La cadena de restaurantes Hard Rock Cafe Valencia ha incorporado a su oferta gastronómica uno de los productos más representativos de València, la horchata con Denominación de Origen.

Según han informado desde la Denominación de Origen Chufa de Valencia, los responsables del Hard Rock Cafe han decidido mantener la oferta de este producto durante todo el año, no solo en la temporada estival.

"Nuestra intención es que tanto clientes valencianos como turistas puedan disfrutarla todo el año; además, pueden elegir entre tomarla sola, acompañada con fartons o mezclarla con helado", según la cadena de restaurantes.

Por su parte, la Denominación de Origen ha hecho una valoración positiva de esta novedad y ha agradecido "la apuesta por el producto 100 % valenciano, ya que esto repercute de forma directa en la conservación de la huerta valenciana".

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia, Antonio Gimeno, ha afirmado en declaraciones a EFE que le parece "estupendo" que la horchata de chufa se dé a conocer en cualquier parte.



Starbucks lanza un 'frappuccino de horchata' sin chufa

Preguntado por su opinión sobre el lanzamiento del "Frappuccino de horchata" sin chufa en la cadena Starbucks, Gimeno ha declarado que no le parece mal ya que la horchata es cualquier leche vegetal, por lo que, a su juicio, "si no le pones el apellido 'de chufa', la polémica no existe".

"Hay que explicarles que existen otros tipos de horchata además de la de almendras, como la de chufa, y esperar que apuesten también por ella", ha dicho Gimeno.

El presidente de la DO Chufa de Valencia ha destacado las propiedades de la chufa y ha afirmado que no tiene contraindicaciones.

"Todos los estudios que hacemos nos salen positivos, es increíble la de propiedades que tiene la chufa, tiene un montón de vitaminas", ha dicho, y ha añadido que un último estudio ha demostrado que la chufa es buena para la vista y "ralentiza su deterioro".

Gimeno ha resaltado que se consumen unos 50 millones de litros de horchata de chufa al año, una tendencia que va en aumento, y que existe un mercado de chufa fresca que antes no existía.