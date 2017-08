La horchata de Starbucks levanta ampollas en València

La decisión de la multinacional Starbucks de vender un producto conocido como Frappuccino de horchata (cuyos ingredientes principales son la leche de almendras y la canela, en lugar de chufas) en algunos establecimientos de la cadena está levantando ampollas entre algunos productores y consumidores del sector de la horchata valenciana. La decisión de esta compañía, que en principio lanza la bebida en tiendas de Canadá y Estados Unidos, aunque podría ampliarse a otros territorios del mundo, contrasta con la estrategia de Hard Rock Cafe Valencia, pues esta firma ha decidido incorporar a su oferta gastronómica uno de los productos más genuinamente valencianos: la horchata de chufa de València.

En declaraciones a Levante-EMV, el presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen (DO) Chufa de València, Antonio Gimeno, sostiene que Starbucks «está en su derecho de vender una leche vegetal, que puede llamar horchata, a partir de otros ingredientes, sean almendras o arroz. Con todo, es lógico que pueda haber gente que se sienta molesta», reconoce. La popular bebida valenciana cuenta con gran competencia en los mercados de todo el mundo, incluido el de Europa, donde la horchata que se comercializa no se fabrica con chufas de València. «Existen otros tipos de horchata y hay que respetarlas siempre que no se cometan fraudes y se engañe a los consumidores», explica Gimeno.

Respecto al acuerdo con Hard Rock Cafe Valencia, el dirigente del citado consejo regulador sostiene que «ha sido un gran acierto». La dirección de la citada cadena de restauración, según la citada DO, sostiene que «desde un principio tuvimos claro que queríamos adaptar nuestro restaurante al carácter valenciano y apostar por proveedores de la autonomía, próximos y de calidad». Los responsables del Hard Rock Cafe han decidido mantener la oferta de este producto durante todo el año y no solo en la temporada estival.

Además, la Denominación de Origen ha hecho una valoración positiva de esta novedad y ha agradecido «la apuesta por el producto 100 % valenciano, ya que esto repercute de forma directa en la conservación de la huerta valenciana. Para nosotros-según la DO- es muy importante tener presencia en una cadena tan mítica como el Hard Rock Cafe y supone el respaldo de nuestro producto».