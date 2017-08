El Corte Inglés gana 31 millones en 2016

Viajes El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 31,16 millones de euros en 2016, lo que supone un descenso del 18,2% frente a las ganancias del año anterior, un resultado impactado por la evolución del tipo de cambio, fundamentalmente en Latinoamérica, y por la complejidad del contexto internacional.

De los más de 160 millones de euros de beneficio del grupo que preside Dimas Gimeno, Viajes El Corte Inglés aportó el 8,6% de las ganancias, por detrás de los Grandes Almacenes (50,8%) y Grupo de Seguros (14,2%).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la división de viajes se situó en 58,89 millones de euros, una cifra un 9,7% inferior a la lograda en el ejercicio precedente.

Durante 2016, la facturación de Viajes El Corte Inglés alcanzó los 2.396,72 millones de euros, lo que supone una ligera caída del 1,6% sobre el año anterior como consecuencia de la influencia negativa de los tipos de cambio en las operaciones realizadas durante el ejercicio.

Viajes El Corte Inglés representó el 15,5% de los 15.505 millones de euros facturados por el grupo, situándose como la segunda aérea de negocio por detrás de los Grandes Almacenes, cuya contribución supuso el 62,7% de las ventas, y por delante de Hipercor (8,5%).

En cuanto al posible impacto de los atentados en Barcelona y Cambrils en el turismo, fuentes del grupo admitieron que "podría tener su influencia en las ventas y el comercio, pero como todo en la vida en general", al tiempo que han manifestado su solidaridad con Cataluña.

NO VENDERÁ SU 50% EN AYRE HOTELES.

Respecto al 50% que ostentan en Ayre, marca de Palladium Hotel Group, fuentes del grupo de distribución señalaron que "no hay ningún plan de vender ninguna participación". "Estamos muy satisfechos de cómo va Ayre y Only You y estamos encantados de tener como socios a la familia Matutes", añadieron.

A través de su brazo inversor, Parinver de El Corte Inglés, el grupo de distribución cuenta desde 2006 con una participación del 50% en Ayre Hoteles, que opera también con la submarca Only You Hotel & Lounge, una inversión financiera para potenciar hoteles urbanos, pues siempre dijo que no entraría en la gestión hotelera.

Ayre Hoteles cuenta con nueve establecimientos urbanos en España, todos de cuatro estrellas, que se reparten en Barcelona, Madrid, Valencia, Córdoba, Sevilla y Oviedo, y que se suman a los dos Only You, producto 'premium' de la marca urbana en la capital española.

CASI UN 38% DE VENTAS 'ONLINE'.

La compañía subraya la evolución favorable de la enseña Viajes El Corte Inglés, líderes en el sector, con un aumento destacado de las ventas 'online', que ya suponen el 37,8% del total. En 2016 intensificó su carácter de agencia 'onmicanal' con inversiones en tecnología e innovación en los sistemas de reservas, tanto de servicios de touroperador como de contratación de hoteles. Además, en su división de empresas ha lanzado una web específica dirigida a las pymes.

Su red de oficinas asciende a 493 en España, con oficinas en estaciones de AVE y en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Las Palmas. Además cuenta con presencia en 14 países (Francia, Italia, Portugal, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EE.UU., México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay).

PROMOVER ESPAÑA COMO TURISMO DE COMPRAS.

Durante su discurso, en la junta de accionistas, el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, destacó que el grupo afianzó durante 2016 su estrategia para promover España como destino turístico de calidad entre los grandes mercados de Asia, EE.UU., América Latina, Oriente Medio y Rusia.

El Corte Inglés mantiene su esfuerzo para promover España como destino turístico de compras como "un camino para posicionar a las ciudades españolas a la altura de los grandes destinos europeos, impulsando un turismo de calidad y respetuoso con el entorno".

Durante 2016 la compañía ha trabajado para que los usuarios anticipen la reserva de sus viajes permitiendo la posibilidad de aplazar el pago, incluyendo una campaña de créditos preconcedidos. Además ha lanzado sus habituales campañas como la Semana del Crucero, Circuitos, Semana Mágica de Disney o Happy Holidays, entre otras.

Viajes El Corte Inglés compró la marca Club de Vacaciones, con más de 50 años de historia en el sector turístico español después de que cesara su actividad en 2010, y la relanzó como mayorista dirigida a la tercera edad. En su segundo año de actividad ha sido galardonada con el premio Gaceta del Turismo 2016.