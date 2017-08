Enrique Díaz Yubero: "La exportación de huevos crece un 10 % a pesar de la alerta en países europeos"

Director general de la patronal de huevos Federovo. La actualidad del sector agroalimentario en Europa está marcado por el escándalo, surgido en Holanda, de los huevos contaminados por el insecticida fipronil. Con todo, los productores españoles sacan partido a la crisis.

La última alarma ha saltado Corea del Sur, Taiwan e Italia. La amenaza surgió en Holanda y se extendió a Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia o Rumania, entre otros países. España es uno de los mayores exportadores de huevos de Europa, con unas 115.000 toneladas vendidas en 2016.

El director general de Federovo analiza la situación de las empresas españolas tras la decisión de las administraciones públicas de retirar dos partidas de huevos industriales importados en el País Vasco y Cataluña. En declaraciones a Levante-EMV Díaz Yubero sostiene que la situación «está controlada» porque Sanidad indica que no han llegado estos productos a la cadena alimentaria.

P La crisis por el fipronil en Europa, ¿es una alarma histórica como fue la del aceite de colza, las «vacas locas», la gripe aviar (en Asia) o la causada por la bacteria «e.coli» (en las verduras)?

R Es diferente porque no hay riesgo para la población y las autoridades públicas han actuado con diligencia en el País Vasco y Cataluña. El fipronil está prohibido y por tanto no se usa en España. Incluso se quitó del uso agrícola porque producía daños para las abejas e insectos polinizadores. Pienso que esta alerta sanitaria en el ámbito del sector avícola no tiene el recorrido de otras crisis que sí han originado graves consecuencias para la población porque algunas de aquellas causaron muertes.

P ¿Quiénes han sido los responsables?

R Lo que ha habido es fraude de una empresa de Holanda y podría haber riesgo de toxicidad para las personas, si bien es muy reducido. Desde el punto de vista sanitario es una alarma menor. Las primeras noticias del fipronil surgieron en otoño de 2016, en Holanda. Una empresa de los Países Bajos utilizaba un producto, en teoría ecológico, que funcionaba bien porque incluida fipronil. Se trata de ChickFriend, que está siendo investigada tras su operativa de desinfección. Usaba un producto belga, que se llama DEGA-16.

P En España se han retirado del mercado dos partidas llegadas del extranjero en el País Vasco y en Cataluña que no se llegaron a comercializar. ¿Están funcionando los controles?

R Los controles han funcionado muy bien porque el huevo es un producto con una cadena de comercialización muy corta y que lleva la información en cada unidad a través de un código: país, provincia, granja exacta y sistema de crianza. Esta crianza puede ser ecológica, campera, en suelo o en habitáculo adaptado. Ya no hablamos de jaulas.

P Cuentan los expertos que una persona debería comerse 10.000 huevos con fipronil para tener problemas de salud. Entonces, ¿por qué tanta alarma?

R Porque el sistema europeo alimentario es muy estricto al exigir garantías y seguridad. Toda la maquinaria se pone en funcionamiento y se evitan riesgos. El problema es que el control es muy estricto sobre la parte más oficial, que son los medicamentos. Sin embargo hay menos con los productos naturales porque no se someten a la lupa científica de los medicamentos. La avicultura tiene un arsenal terapéutico escaso y prácticamente no utiliza antibióticos. Se apuesta por la vacunación y las medidas de bioseguridad.

P España es uno de los mayores exportadores de la Unión Europea ¿Cómo evolucionará el comercio exterior?

R Hay mayor demanda de países del Este de Europa aunque en las zonas afectadas hay menor consumo. Respecto a países terceros destacan las ventas Corea o Israel. La desventaja es la pérdida de valor del dólar respecto al euro. A pesar de esta crisis España tiene una buena exportación, que podría crecer entre un 8 % y un 10 % a lo largo de este año. España exporta casi un 20 % de la producción, que se eleva a unos 1.000 millones de docenas cada año. La mayor parte va a Europa. En total existen unos 44 millones de gallinas ponedoras en España.

P Pese a ser España uno de los principales productores mundiales del sector, ¿por qué algunas cadenas de distribución importan del exterior?

R Se importan huevos industriales; es decir, líquidos. No eran huevos frescos los del País Vasco. Y en el caso detectado en Cataluña eran en polvo.

P Los precios ya han empezado a subir ante la caída de la oferta en la Unión Europea.

R Somos un país competitivo en la Unión Europea y ha habido un aumento de ventas. La producción no se verá afectada y eso beneficiará al sector. Veremos cómo evoluciona el consumo en aquellos países. Y probablemente en otoño habrá una subida de precios por la mayor demanda de productos.