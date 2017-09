El comercio pacta reducir de 63 a 40 la cifra de festivos aperturables en València

Los agentes del comercio valenciano, grandes operadores y asociaciones de pequeños comerciantes, esbozaron ayer lo más parecido a un pacto que vive el sector en años, encaminado a poner fin al debate de la apertura en festivos. Un consenso que puede ser «histórico, el primero en 20 años», según celebraban desde el sector, y que aúna en una misma propuesta los intereses de la patronal de grandes superficies (Anged), las del pequeño comercio Covaco y Cecoval y de supermercados Asucova.

El Observatorio del Comercio de la C. Valenciana, presidido por el conseller Rafa Climent, fue el escenario de una propuesta de consenso que aún hay que firmar, pero que pasa por que las grandes ciudades de gran afluencia turística como València, Alicante y municipios de la costa alicantina (Torrevieja, Benissa, Orihuela o Pilar de la Horadada) que hoy gozan de libertad horaria todo el año, abrirán solo unos 40 festivos al año, entre el 15 de junio y principios de enero.

De este modo, el sacrificio de los grandes operadores, agrupados en la patronal Anged (El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, etc) pasa por renunciar a un tercio de sus aperturas: de 63 a 40 domingos y festivos.

El acuerdo no termina ahí. Por su parte, municipios que gozan de libertad horaria en algunas estaciones del año podrían abrir unos 25 días (entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y los festivos de Pascua). Son principalmente los municipios costeros.

En último lugar, el resto de municipios que hoy solo abren diez domingos y festivos, abrirán doce. Es el caso, por ejemplo, del área metropolitana de València, con municipios como Alfafar de elevada densidad comercial, y cuyos alcaldes no han querido pedir la zona de gran afluencia turística. Ikea, Bauhaus o Leroy Merlin entre muchos otros se encuentran allí.

Todos han cedido, pero especialmente las grandes superficies: sacrifican 11 días de apertura en la capital por cada día que la administración y el pequeño comercio conceden al área metropolitana.

El acuerdo fue cerrado ayer en una jornada maratoniana entre las grandes superficies (Anged), las patronales del pequeño comercio Cecoval, Covaco o los supermercados agrupados en Asucova. Empezaron a las nueve y media de la mañana y enlazaron con la reunión del Observatorio, tras la comida. Todos los agentes del sector, desde la conselleria a los consumidores, dieron el vist i plau.

Queda la duda de los sindicatos. Dejaron claro que lo estudiarán, pero con todas las reservas. Las patronales les pidieron que al menos se abstengan para no romper el consenso. Desde hace unos meses, en todo caso, el nuevo convenio colectivo de grandes almacenes ha mejorado sustancialmente la situación de los empleados, que han visto reducirse el número de domingos que tienen que trabajar en el caso de València. De prosperar este acuerdo, pasarán de trabajar los 34 festivos que trabajan ahora a 23 como máximo. Y no les afectará la subida de diez a doce festivos en el resto de la C. Valenciana.



Compromiso de no recurrir

«Lo que vamos a hacer beneficia objetivamente a todos los que pueden sentirse perjudicados», celebró el director general de Comercio, Natxo Costa. En la reunión se emplazó a todos los agentes a evitar recursos de sus asociados que pueda reventar este consenso. Está pendiente de conocerse también la reacción del Ayuntamiento, que hasta la fecha se ha mostrado reacio a aceptar esos 40 días que ofrecía Anged y que no acudió a la reunión.

En todo caso, el acuerdo deja vía libre a los Consells Locals del Comerç a rebajar esos 40 días, algo que lógicamente no aceptará la patronal de grandes superficies.

Ahora la conselleria tiene el reto del plasmar el acuerdo por escrito y organizar la arquitectura jurídica de un pacto que requerirá modificar la ley autonómica del comercio en las Corts.