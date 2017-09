Fernández Ordóñez se libra del banquillo por la salida a Bolsa

No obstante, revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que la Sala atribuye ahora responsabilidad penal. El tribunal no ha adoptado este acuerdo de forma unánime, ya que la magistrada Clara Bayarri ha emitido un voto particular.

En relación con la responsabilidad del Banco de España, los magistrados acogen la ausencia de implicación de esta entidad en tanto que la institución «no dio una carta blanca para cargar las pérdidas contra reservas, en términos de colaboración o acto de auxilio, la autorizaba en la medida que fuera justificada en buena forma».

En este sentido la Sala, en línea con el juez instructor, considera que la elaboración de las cuentas es una obligación «exclusiva y excluyente» de los administradores y la actuación del BDE como órgano supervisor nunca podría encajar en términos penales de cooperación o complicidad.

La magistrada Bayarri discrepa del auto de sus compañeros y considera que los citados deben ser juzgados por su «consciente participación» en los hechos. Bayarri considera «precipitada» la decisión de sus compañeros porque a su juicio los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han visto confirmados y aumentados. Entre esos indicios menciona la propia declaración de Ordóñez o el tercer informe del perito del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras, que incide en la «tesis de la clara y consciente participación de los responsables» de ambos organismos tanto en el delito de falsedad contable como en el de estafa a inversores. También recuerda la declaración del expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, quien afirmó que el Banco de España le conminó a integrarse con Caja Madrid para eludir la intervención.

Por otro lado, la Audiencia ha rechazado los recursos presentados contra su procesamiento por varios exconsejeros como el exministro Ángel Acebes o los valencianos Rafael Ferrando, Francisco Pons, Antonio Tirado, José Rafael García-Fuster y José Manuel Serra.