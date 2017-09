Los hoteleros apuestan por renovar los establecimientos para llegar a nuevos turistas

El Corte Inglés División Empresas celebró ayer la segunda edición de Renueva Hotel Valencia, en las instalaciones de Caro Hotel cuyo programa incluyó la presentación de casos de éxito y una mesa redonda en la que se debatió acerca del futuro del turismo en la comunidad valenciana.

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Antonio Bernabé, director de la Fundación Turismo de Valencia, en la que destacó "el buen momento que está viviendo el turismo en Valencia y la necesidad de actualizarse, renovarse y adaptarse a los nuevos turistas" y de Ximo Solá, presidente de Unión Hotelera Provincia de Valencia, que subrayó "la necesidad de renovar el producto sin olvidar la importancia de ofrecer el mejor servicio a nuestros turistas, porque estamos en el momento de dignificar el turismo".

A continuación, El Corte Inglés División Empresas, división especializada en la reforma y equipamiento de hoteles, presentó casos de éxito internacionales en renovación hotelera de la mano de su director de Marketing, Juan Roca, como el hotel Savoy de Londres, Only You o Hard Rock Hotels, entre otros.

Luis Felipe Mendieta, CEO de One Shot Hotels, presentó el modelo de negocio de esta emergente cadena hotelera, que en solo 4 años ya cuenta con 9 hoteles, de los cuales 3 se encuentran en la ciudad de Valencia (Colón 46, Palacio Reina Victoria 04 y Mercat 09) y tiene planificadas 5 aperturas más entre 2017 y 2018.

La mesa redonda sobre Renovación turística fue moderada por Evarist Caselles, Gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia, y en la que participaron Ainhoa Climent, Senior Revenue de Casual Hoteles, que destacó "la necesidad de trabajar el destino y el modelo turístico, a pesar de la turismofobia y la irrupción de los apartamentos turísticos", Juan Mafé, CEO de Sohotel Valencia, que subrayó que "a la hora de renovar hay que poner el foco en el ahorro energético, la tecnología y el bienestar del cliente" y que "tenemos que trabajar para aumentar las frecuencias de vuelo o que una línea lowcost se instale en Valencia... No somos sólo paellas y horchata".Joan Soldevila, director del Ayre Astoria Palace, manifestó su preocupación por "la falta de legislación en torno a los apartamentos turísticos. Hay más de 3.000 apartamentos turísticos en Valencia que no están debidamente regulados y de los que no existe un registro de huéspedes. En Valencia hay eventos multitudinarios como las Fallas o la Maratón y no queremos que exista ningún problema ni accidente que lamentar".

Santiago Mañez, director de Caro Hotel, presentó su hotel como un singular caso de éxito, nacido en plena crisis y donde pudo desarrollar su pasión por la arqueología.

La jornada fue clausurada por Juan Sabater, director regional de El Corte Inglés, que destacó "la importancia de prepararnos y adaptarnos a las necesidades de los clientes del futuro, sin olvidar la hospitalidad que nos caracteriza a los valencianos" y Juan Llantada Sacramento, Coordinador de Marketing y Proyectos Estratégicos de la Agencia Valenciana de Turismo, que incidió en "la necesidad de invertir para anticiparse a los nuevos habitos turísticos".

Esta es la 2ª edición de Renueva hotel en Valencia. Esta jornada se celebra en otros 7 importantes destinos turísticos de España durante todo el año. Con esta nueva edición El Corte Inglés División Empresas se reafirma en su interés por impulsar la renovación y la inversión en el sector hotelero de la comunidad valenciana y su valor como destino turístico.