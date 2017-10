La tranquila reapertura de Galmed se enturbia con rebajas de salarios

La tranquilidad que rodeaba la reapertura de la factoría de Thyssenkrupp Galmed en Sagunt se ha visto truncada, hasta el punto de que CC OO estudia movilizaciones y sus servicios jurídicos no descartan acciones legales.

Levante EMV que la mayor parte de los empleados retornados de Alemania han visto mermado su salario en un 50% y han sufrido una «pérdida de derechos»; una afirmación en la que responsables de la multinacional no han querido entrar, por el momento, según aseguraban a preguntas de este rotativo. Esta situación afecta a más de medio centenar de trabajadores que, según el sindicato, vienen padeciendo una situación salarial bastante peor respecto a la que tenían antes de marcharse al país germano y con anterioridad al cierre de la empresa.

Según explican desde la Unión comarcal de CC OO, el motivo es la aplicación del nuevo convenio provincial del metal que fija salarios son más bajos de los que los trabajadores tenían suscritos en el convenio de la antigua Galmed. Pero, además, el último grupo de empleados en reincorporarse desde Alemania, cerca de unos 15, están ocupando puestos en las lineas más bajas de producción, lo que reduce todavía más su salario, adelantaba la secretaria general de CC OO, Begoña Cortijo.

Ante esta situación, el sindicato no descarta movilizaciones y ya ha anunciado que estudia acciones legales «si no se alcanzan acuerdos que permitan la recuperación de derechos perdidos tras la reapertura» como el «no respetar el anterior convenio colectivo que tenía la planta antes de la decisión del cierre por parte del Grupo ThyssenKrupp». Además de este caso, desde el sindicato también se denuncia que la empresa ha informado de que, con los 124 trabajadores que tiene en la actualidad -frente a los 165 que tenía cuando cerró-, la reincorporación de exempleados ya ha finalizado y no prevé nuevos reingresos.