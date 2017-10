"La empresa familiar debe anteponer negocio a familia"

Ante el dilema de proteger a la empresa o beneficiar a la familia, primero la empresa. Ese el fue el gran consejo lanzado ayer por Ignacio Osborne, presidente del histórico grupo alimentario y del Instituto de Empresa Familiar, que ayer protagonizó el foro Diálogos para el Desarrollo en València ante un centenar de empresarios.

Osborne, un caso de éxito evidente en sucesión y gestión de la empresa familiar, aseveró: «Es siempre mejor adoptar una decisión a largo plazo, que será buena para el negocio, que optar por una visión más cortoplacista que pueda beneficiar a la familia». «Inversión versus reparto de beneficios: la decisión a largo plazo a veces es buena para el negocio y no tanto en el corto para la familia», ejemplificó.

Osborne habló de la gestión en el largo plazo, pero también sobre la importancia del gobierno corporativo como clave para la continuidad de la empresa, así como de la importancia del tamaño para competir en determinados sectores muy concentrados. «El líder en el sector de las bebidas tiene unos beneficios que son diez veces nuestra facturación», señaló.

El foro empresarial, organizado por Management Activo y patrocinado por Crédito y Caución, Yoigo y Grupo Cajamar, contó también con la asistencia del alto comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa. El representante señaló que algunas inversiones «se han parado» por la inestabilidad en España debida a la cuestión catalana. «Es lo que los americanos llaman el 'wait and see', pero no tenemos cancelaciones», subrayó.

Espinosa reconoció el aumento «lógico» de la prima de riesgo y la caída en las bolsas españolas. Se trata, a su juicio, de «indicios de la preocupación que tienen todos los protagonistas económicos de dentro y de fuera de España». «Ha habido, como es lógico, mucha preocupación y muchas preguntas», ante las que «hay gente que le da más importancia y otros que son más optimistas y dicen que solo es una pequeña caída».

Respecto a una posible declaración unilateral de independencia, Espinosa asegura que «las decisiones de inversión tienen periodos de maduración más largos», por lo que solo cree que «puede tener un efecto en la Bolsa».