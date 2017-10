"La tesorera del PP me dio argumentos impresentables para no pagar el congreso"

El expresidente de Feria València, Alberto Catalá, achacó ayer a la «casualidad» que la institución ferial contratara en la pasada década a dos de los presuntos «recaudadores» del PP para las campañas electorales: Álvaro Pérez «El Bigotes» y Vicente Sáez Tormo, responsables de Orange Market y Laterne Product Council, las dos empresas investigadas judicialmente por financiar ilegalmente al Partido Popular en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de València.

Catalá, que compareció ayer en la comisión de investigación en las Corts sobre Feria València, negó haber contratado a Sáez Tormo -ya fallecido- por indicación de Rita Barberá o Alfonso Grau. «Acabamos demandándolo judicialmente porque no pagaba a Feria València», explicó, al tiempo que aseguraba que «casi no tuve relación con él». El expresidente de Feria València obsequió con más halagos hacia Orange Market. «Era la mejor compañía de marketing y publicidad de València. Veinte días antes de que detuvieran a Álvaro Pérez recibimos al presidente de la Academia de los Grammy, dispuesto a celebrar la gala por primera vez en Europa y elegir València». Por eso, argumentó, «se me cayó el mundo a los pies cuando detuvieron a Álvaro Pérez, porque yo lo consideraba un magnífico proveedor».

A Català también se le preguntó por la deuda del PP con Feria Valencia por el Congreso de 2008 que aupó a Mariano Rajoy a la presidencia del partido. «No se hizo un contrato porque la cascada de peticiones fue contínua hasta el mismo día del evento». El expresidente del recinto ferial también negó haber perdonado el pago de esta factura a los populares. «Yo la ha reclamado desde el minuto cero. Y he tenido reuniones en Madrid muy violentas en las que la tesorera [Carmen Navarro, recién imputada en el Caso Taula] me dio argumentos impresentables para no pagar».

La exdirectora general de Feria València entre 2000 y 2006 Belén Juste llegó a gastarse 6.000 euros en un día en dos compras realizadas en Carolina Herrera y Montblanch, pagadas con la tarjeta del recinto ferial a su nombre. La lista de los gastos atribuidos a Juste es quilométrica: corbatas, paraguas y brazaletes de más de cien euros, bolsos por 450 euros. La institución ferial, que acumula una deuda de 1.000 millones de euros, pagó un regalo de boda al expresidente del Institut Valencià de Finances (IVF), José Manuel Uncio, y obsequió con objetos de lujo a la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, o el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, entre otros muchos beneficiarios.

Juste admitió ayer en las Corts todos los gastos. «Los regalos eran muchos. Pero era otra época y otro contexto», admitió sin ambages. Aunque justificó que «todos los recursos que se utilizaron para hacer regalos estaban contemplados en los presupuestos y eran recursos de Feria València, no era dinero de todos los valencianos». Visiblemente molesta, Juste llegó a asegurar que «hacer un repaso de dinero no es lo que toca».