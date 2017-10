Sabadell vende su gestora hotelera HI Partners por 630 millones

Banco Sabadell ha vendido su gestora hotelera HI Partners al fondo Blackstone por 630,7 millones de euros. La operación incluye una cartera de catorce hoteles valorados en cerca de setecientos millones entre los que están el Abba Acteón de València y el Melià Villaitana de Benidorm. La venta ha generado a la entidad una plusvalía neta de 55 millones de euros, según informó ayer el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Banco Sabadell creó hace dos años el fondo HI Partners para rentabilizar una cartera de hoteles que asumió fruto de quiebras. El objetivo era reformarlos (en los casos en los que fuera necesario), hacerlos rentables y finalmente venderlos.

Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell, ya anunció durante la presentación de resultados del banco del primer semestre las intenciones de la entidad. «No nos queremos quedar con hoteles a largo plazo, lo dejamos para los profesionales. No es vocación del banco hacer de hoteleros», advirtió.

HI Partners dispone de más de 3.700 habitaciones y da empleo a cuarenta profesionales. El valor de la cartera inmobiliaria del grupo a 30 de junio era de 689 millones de euros. El fondo no gestiona directamente los establecimientos sino que arrienda los inmuebles a cadenas como Abba, Melià o NH.

El banco ya encargó antes del verano a las entidades de inversión Citi, JPMorgan y Credit Suisse que sondearan el mercado y analizaran la viabilidad de colocar en el mercado bursátil a HI Partners. Al final, la entidad se ha decantado por la venta.

En concreto, la sociedad filial del banco, Hotel Investment Partners, ha vendido las acciones representativas del 100 % del capital de HI Partners Holdco Value Adde a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.

HI Partners adquirió el año pasado el Abba Acteon de València junto a otros tres hoteles por 136 millones de euros. El Abba Acteon es un hotel de 187 habitaciones situado en la calle Vicente Beltrán Grimal junto a la Ciudad de las Ciencias.