Una web retira de su oferta 500 viviendas turísticas ilegales en la C. Valenciana

La presión de la Agencia Valenciana de Turismo contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos a través de plataformas on line tipo Airbnb comienza a dar sus frutos. La plataforma de alquiler Spain-Holiday.com ha anunciado este jueves que ha retirado unas 500 viviendas sin licencia de su oferta turística en la Comunitat Valenciana, con lo que se queda con 2.344 anuncios en la autonomía.

Según ha informado en un comunicado, "al igual que ya ocurre en Cataluña desde enero de 2016, el 100 por cien de las viviendas turísticas que Spain-Holiday.com ofrece desde ahora" en la Comunitat Valenciana "contará con licencia turística".

Como viene contando este diario, la AVT lleva durante todo este año en pie de guerra contra las plataformas que no han retirado la oferta ilegal tras los requerimientos. Se les pide que no comercialicen todas aquellas viviendas que no están dadas de alta en el registro de la Generalitat, y que por tanto no pueden acreditar que cumplan con la normativa urbanística.

En este momento, según ha sabido este periódico, la AVT ya ha abierto 14 expedientes sancionadores. En este caso, han dado frutos positivos. La estrategia de Spain-Holiday.com, que actualmente ofrece cerca de 11.000 viviendas turísticas en toda España y espera alcanzar las 25.000 a finales de 2018, es "adecuar de forma paulatina toda su oferta a la normativa sobre alquiler vacacional de cada región".

Para ello, la plataforma informa y asesora a sus clientes para que obtengan la licencia turística y, en la medida de lo posible, "colabora con las instituciones para conseguir que los requisitos sean lo más ajustados a la realidad del sector".

Según explica Jannich Petersen, director general de la plataforma, "a día de hoy, nuestro inventario en la Comunitat Valenciana se suma a la situación que tenemos en Cataluña desde enero de 2016: todas las viviendas turísticas cuentan con licencia turística (visible en la propia descripción de cada anuncio), y no se admiten nuevos alojamientos si no disponen de ella".

"Para nosotros, las plataformas, es complicado adaptarse a tantas normativas distintas, pero Spain-Holiday.com ha decidido realizar este esfuerzo con una visión a largo plazo", ha explicado.

Según su experiencia, "a medio plazo se podrá tanto recuperar el inventario perdido en la Comunidad Valenciana como continuar creciendo en número de viviendas turísticas ofertadas, siempre con licencia turística".

Principales destinos

La plataforma destaca que la Costa Blanca una de las zonas más demandadas por los viajeros que la utilizan para buscar una vivienda vacacional. De las 2.344 viviendas turísticas que a día de hoy ofrece la plataforma, cerca del 80 % están situadas en Costa Blanca, con los municipios de Calpe, Moraira, Jávea y Dénia como los que más oferta existe.

Los viajeros que más buscan una vivienda turística en la Comunitat Valenciana son de origen británico, francés, holandés y escandinavo. Suelen ser familias de entre cuatro y seis miembros que buscan generalmente chalés o villas con piscina independiente, lavadora y cercanía al mar.