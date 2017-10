Bodegas valencianas en las Catas Hipercor

La cata de los vinos de Vicente Gandía ha inaugurado hoy el XVIII Ciclo de Catas Hipercor que dará a conocer de octubre a junio los vinos más prestigiosos de las grandes bodegas de la Comunidad Valenciana con el fin de convertir a los aficionados al mundo del vino en expertos enólogos.

Este ciclo se prolongará hasta el 28 de abril, todos los sábados a las 11 h en la sala de actividades de la 2ª planta del Centro Comercial Ademuz – Hipercor. En las diferentes sesiones los enólogos de las mejores bodegas valencianas presentarán las características de los diferentes caldos, así como el maridaje más adecuado con los platos de nuestra gastronomía.

Este ciclo de catas cuenta con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, así como de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de la Comunidad Valenciana, y en él participarán 20 grandes bodegas valencianas: 10 de la D.O. Valencia, 10 de la D.O. Utiel-Requena y 2 de la D.O. Alicante (algunas bodegas pertenecen a dos Denominaciones de Origen). Las catas se inician siempre a las 11 de la mañana.

En octubre de 1999 se inició el I Ciclo de Catas Hipercor y desde entonces las bodegas de la Comunidad Valenciana nunca han faltado a su cita anual de todos los sábados por la mañana. Miles de aficionados al buen vino han tenido la oportunidad en estos diecisiete años de aprender más sobre los caldos valencianos, a valorarlos y disfrutarlos, con la ayuda de prácticamente todas las bodegas importantes de la Comunidad Valenciana.