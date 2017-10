El 67 % de los valencianos fía al Estado los ingresos de su jubilación

Poco dados al ahorro porque tienen una menor capacidad de generar ingresos o simplemente por modus vivendi, un 67 % de los valencianos –dos puntos por encima de la media española- confía en que sus ingresos durante su jubilación provengan del Estado, es decir espera vivir de su pensión, según el Estudio Anual de Preparación para la Jubilación 2017, elaborado por la aseguradora Aegon en quince países de Europa, Asia, América y Oceanía. Un 21 % de los valencianos considera que los ingresos de su etapa de retiro procederán también de ahorros e inversiones, mientras que el 9 % restante los sitúa en los planes de pensiones contratados por su empresa.

El consejero delegado de Aegon España, Jaime Kirkpatrick, considera que «los valencianos están poco concienciados de la necesidad de planificar financieramente su futuro y diversificar las fuentes de ingresos para poder disfrutar de un retiro sin sobresaltos económicos». En su opinión, «es vital que, en la medida de lo posible, reduzcamos nuestra dependencia del sistema público». A pesar del bajo nivel de ahorro de los valencianos, el 64 % de los encuestados espera jubilarse a los 65 años o antes, mientras que un 23 % de los ciudadanos de la autonomía querría hacerlo en la franja comprendida entre los 66 y los 69 años y un 9 % confía en posponer la jubilación más allá de los 70.



Preocupación

Tal vez por que fían sus ingresos al Estado y porque confían en hacerlo lo más pronto posible, el estudio pone de manifiesto la inquietud que existe entre los encuestados en la Comunitat Valenciana sobre la viabilidad del sistema público de pensiones en España. Un 47 % dice estar muy preocupado por la continuidad del mismo (un 52 % en el conjunto de España) y un 44 % está bastante preocupado.

El informe también pone de relieve que solo el 19 % de los valencianos –frente al 29 % del conjunto de los españoles y al 39 % de la media internacional- afirma que ahorra habitualmente para su jubilación. Un 31 % asegura que ahorra solo ocasionalmente y un 19 % reconoce que en la actualidad no está ahorrando pero que sí pudo hacerlo en el pasado. Un 25 % (por un 22 % de la media española) dice que no está ahorrando para su jubilación pero que tiene intención de hacerlo en el futuro, mientras que el 7 % restante admite que no guarda dinero ni piensa hacerlo. Kirkpatrick considera que «el gran reto que deben acometer los valencianos es convertir ese 25 % de ahorradores aspiracionales en habituales».

Por último, el estudio de Aegon concluye que los españoles que disfrutan de una salud excelente son más conscientes de la necesidad de proceder a una planificación financiera (61 %) que aquellos que tienen una salud buena o aceptable (39 % y 44 %, respectivamente).