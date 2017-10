Los agentes de la propiedad alertan de que los bancos ya dan hipotecas por el 100 % de la vivienda

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia ha detectado que ya hay entidades financieras que están concediendo hipotecas por el 100% del valor de algunos inmuebles en la provincia de Valencia. El presidente de la entidad, Alfredo Cano, muestra su alarma por el hecho de que se esté volviendo a repetir una de las situaciones que dieron lugar a la reciente burbuja inmobiliaria. Cano ha realizado estas declaraciones en el marco del acto institucional de la celebración de la Patrona del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, al que ha asistido la directora general de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Rebeca Torró. En cualquier caso, dos de cada tres casas se compran al contado.

En este acto, ha señalado que "los API empezamos a estar preocupados porque hemos detectado que ya hay entidades financieras que están superando el límite prudencial en la concesión de hipotecas. Es muy importante estar vigilantes para evitar que se repitan prácticas de este tipo, que inflaron la burbuja inmobiliaria y llevaron a miles de desahucios y familias arruinadas hace sólo unos pocos años", señala.

Ante esta situación, Alfredo Cano solicita a la Generalitat y el resto de administraciones con competencia en materia de Vivienda que permanezcan vigilantes para que no se superen los límites de prudencia financiera. Además, incide en la necesidad de que haya una mayor transparencia financiera, es decir, que la regulación del mercado financiero vinculado al mercado hipotecario sea mucho más transparente. "La competencia entre entidades no puede llevar a la relajación de las condiciones de concesión de préstamos, volviendo a las situaciones de riesgo que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria", afirma. Además, el Colegio API de Valencia pide que las empresas tasadoras no estén ligadas a las entidades financieras, de forma que se garantice que las valoraciones sean independientes y ajustadas a la realidad del mercado.

Los promotoress también han mostrado su preocupación por el incremento de los precios de los solares en València.

El acto de celebración de la Patrona del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ha incluido una visita al Oceanografic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y una comida oficial, en la que se han realizado entrega de distinciones a los API que han alcanzado los 25 y 40 años de colegiación. El acto también ha servido para dar la bienvenida a la decena de nuevos miembros de APIVA, la asociación impulsada por el Colegio para dar cabida a un espectro más amplio de profesionales del sector inmobiliario.