Lotes de España prevé vender 276.000 cestas durante esta campaña de Navidad

La empresa valenciana Lotes de España prevé vender 276.000 cestas y cajas de Navidad durante la presente campaña, entre un 5 y un 8% más que el año pasado. La firma, que inició a principios de octubre las operaciones de recepción de mercancía y almacenaje, aumentó finalmente su volumen de facturación un 5% (4,7 millones de euros) el ejercicio anterior y encadena cinco campañas de crecimientos consecutivos tras el fuerte ajuste entre 2008 y 2013. Las cifras de la compañía indican que el 30% de los pedidos son encargos especiales, personalizados, y el resto corresponden a las ventas del catálogo que este año ha aumentado un 12% sus unidades.



La responsable de Marketing y Comunicación,"L Pepa Alarcón, asegura que la consolidación de la recuperación económica es una garantía de ventas y las previsiones siguen siendo buenas. La cesta de Navidad es un elemento importante que repercute en el ánimo y la convivencia de los empleados de las empresas. Nosotros pensamos que es un regalo al trabajo y a la familia. Es algo que se comparte". Por otro lado, Alarcón alerta sobre la creciente moda de comprar los regalos de Navidad por Internet, incluso meses antes de las fechas señaladas o personas que se auto regalan. "Son momentos de soledad muy impersonales que chocan con el espíritu navideño porque regalar una cesta es sinónimo de compartirla".



Para seguir apostando por la calidad, con precios ajustados y diferenciarse de la competencia, Lotes de España destaca que no usan añadas viejas de vino. Alarcón insiste en la política de transparencia de la empresa. "No tapamos las añadas en el catálogo. Todos los vinos que utilizamos son de añadas actuales, que son las que cumplen con las exigencias de calidad demandada". Alarcón también explica que "nuestra premisa no es rellenar el lote con mucho producto económico. Ofrecemos menos producto pero de mejor calidad. No nos las jugamos y las cifras nos avalan porque las ventas del catálogo aumentaron un 10% el año pasado".



Productos y cestas

Lotes de España ha diseñado un catálogo con más de 160 referencias de primeras marcas de todo el país con productos como: jamones y paletas, embutidos, quesos, patés y foie, mermeladas, turrones, dulces típicos, vino, cava, champán, licores o frutos secos, aceite de oliva, cervezas... También prepara lotes a medida para los clientes que quieren hacer una cesta de Navidad especial, a partir de 100 unidades.

La cesta más demandada para las empresas cuesta unos 30 euros y para particulares, cerca de 60 euros. La última mercancía en llegar al almacén son los quesos, chocolates y embutidos con el objetivo de que el calor no dañe la calidad del producto.



Sigue muy presente el boom de la ginebra y algunos lotes temáticos vienen con un set de utensilios para la preparación de combinados con ginebra y tónica (gintonic). También se ha introducido en el catálogo lotes de aceite de oliva virgen extra, cervezas de importación alemanas y vinos y cavas valencianos. Por otro lado, el surtido de jamones y paletas viene con un documento adjunto explicativo sobre el cerdo ibérico y los diferentes tipos de jamón. En cuanto a los formatos, el cliente puede optar por la tradicional cesta de mimbre o baúles, cajas de doble uso, cubiteras.



Como en anteriores campañas, el lema es "Mantenemos la Ilusión". La firma, con más de cuatro décadas en el mercado, cumplió su 40º aniversario hace dos años. El padre de los actuales gestores empezó abriendo una nave en Quart de Poblet. Hoy, Vicente Alarcón está jubilado y sus hijos, Pepa, Elena y Miguel Ángel dirigen la empresa desde las instalaciones de 8.000 m?2; que tienen en el Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna (Valencia). El volumen de ventas se concentra en Madrid, Barcelona y Comunitat Valenciana, aunque la red de distribuidores llega a casi todos los puntos de España.