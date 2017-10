Del Arabesco a Arena: espacios emblemáticos a supermercados

El caso de Little Kiss no es el primero, ni será el último, de una emblemática marca que acaba dando lugar a un supermercado, un sector muy maduro ya en la C. Valenciana pero que sigue buscando nuevos aplazamientos. Cerca de l´Eliana, precisamente, este verano comenzaron las obras para convertir el edificio de la histórica discoteca Arabesco, en San Antonio de Benagéber, en otro súper de la cadena valenciana Family Cash. La discoteca llevaba una década cerrada antes de que se le diera este nuevo uso.

También ha estado muchos años sin uso Arena Auditorium, una antigua discoteca y sala de conciertos en el barrio de Benimaclet de València. Tras 17 años de abandono, la cooperativa Consum tiene previsto abrir allí un nuevo supermercado. Varios años después de que se anunciaran los planes de la empresa valenciana de distribución, por fin ha encontrado vía libre para el proyecto, que tendrá que proteger la fachada de la antigua discoteca.

No se concretó, sin embargo, la conversión de otro espacio referente de la noche valenciana de los años 80, la discoteca Puzzle (Sueca) en un supermercado, tal como llegó a proyectarse. Medio Ambiente lo frenó por su cercanía con l´Albufera.