Divina Pastora estudia su expansión a Chile y Perú

Dos años después de iniciar en Argentina su expansión internacional, la aseguradora valenciana Divina Pastora está estudiando su entrada en otros dos países americanos: Chile y Perú. El presidente de la compañía, Armando Nieto, explicó a este diario que en ninguno de los dos casos hay cerrado acuerdo alguno, «pero creemos que el modelo argentino nos vale mucho» como experiencia para expandirse a esos dos mercados. La entidad inició su actividad en Argentina en el segundo semestre de 2015. En el país sudamericano es socia de la argentina Federada Salud (Mutual Federada 25 de junio) con la que creó al 50% Federada Vida, una nueva compañía que comercializa seguros de vida en Argentina.

Nieto destacó que Chile es un país muy interesante para Divina Pastora porque «hay mucha población no adinerada que es nuestro público objetivo». Se trata «de ofrecer coberturas que esas personas se pueden pagar, que a nosotros no nos suponen nada y que para ellos son vitales». Respecto a Perú, el presidente de Divina Pastora explicó que el país andino «tiene la peculiaridad de que no hay ninguna aseguradora que trabaje el ámbito personal y menos a esa escala». Se trata de seguros de vida y de accidentes, entre otros. Perú es un país con mucha economía sumergida y «hemos mantenido conversaciones muy interesantes con la Administración porque ellos mismos detectan que tiene un vacío y que necesitan un apoyo para mejorar la calidad de vida de esas personas».

Seguro para perros y gatos

Por otro lado, la compañía ha lanzado su nuevo producto Asistencia Veterinaria, un seguro para perros y gatos que ofrece cobertura sanitaria, con servicios veterinarios y quirúrgicos. Este nuevo seguro, que puede contratarse por 10 euros al mes, está adscrito a una red nacional de más de 320 centros veterinarios, con cobertura veterinaria en caso de enfermedad, accidente o prevención. Además de incluir consultas y revisiones gratuitas, el seguro contempla un servicio de atención telefónica veterinaria y de urgencias 24 horas.