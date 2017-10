El Consell Jurídic enmienda el banco público y la ley de horarios comerciales

El Consell Jurídic Consultiu, órgano consultivo y estatutario encargado de estudiar la legalidad de las normas del Gobierno, ha puesto pegas a dos de los proyectos estrella de la legislatura para el pacto del Botànic: el banco público de la Generalitat y la restricción de la apertura del comercio en festivos. Así se desprende del dictamen a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2018, una norma de medidas fiscales que también se aprovecha para modificar otras normas.

En este dictamen, que ayer comenzó a circular por las consellerias, el órgano consultivo alega que el banco público tiene que estar sujeto a la normativa estatal, la del Banco de España, según ha sabido este diario. Como ya anunció el propio director del IVF, Manuel Illueca, el próximo 1 de enero es la fecha marcada para la refundación del instituto como banco público, una entidad para conceder crédito al sector privado ya escindida de la Generalitat, y con el área de política financiera y de tesoro bajo el paraguas de la administración.

El anteproyecto de Ley de Acompañamiento ha sido la vía jurídica utilizada para materializar la escisión de esas dos áreas.

Pese al dictamen, que no es vinculante, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no tiene intención de frenar el proyecto. De hecho, desde la Conselleria de Hacienda aclaran que el banco no añade funciones nuevas, sino que se desgajan del IVF. Si se van a ejercer las mismas competencias que el instituto tiene desde hace 30 años, no hay que sujetarlo a ninguna nueva normativa. «El banco público no está sujeto a la normativa que regula las entidades de depósitos del Banco de España porque no va a tomar depósitos. Lo clarificaremos en la exposición de motivos de la ley de acompañamiento», señalan.

Por otro lado, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu también realiza varias observaciones a la nueva ley de horarios comerciales promovida por la Conselleria de Economía para limitar las zonas de gran afluencia turística y, por tanto el número de aperturas en domingos y festivos que puede abrir el comercio.

¿Recurso de inconstitucionalidad?

Concretamente, hace especial hincapié en los cuatro años de vigencia que la nueva ley quiere poner a las zonas de gran afluencia turística; además de establecer la posibilidad de una «revocación anticipada» de estas áreas de libre comercio si desaparecen las circunstancias que dieron lugar a la declaración de la ZGAT.

Este aspecto ya fue enmendado por la Abogacía de la Generalitat hace unos meses, pero el texto definitivo pasado por la ley de acompañamiento no recoge los cambios señalados por la Abogacía. Concretamente, el Jurídic afea que no se incorpore una «prórroga automática» a las ZGAT, «sino que aparece sujeta a la solicitud del ayuntamiento». El Jurídic concluye que la redacción «resulta confusa desde el punto de vista de la seguridad jurídica».

También enmienda el órgano consultivo que la nueva redacción de la ley de horarios quiera aplicar esa vigencia de cuatro años a las zonas de gran afluencia turística ya en vigor, lo que supone aplicar de forma «retroactiva» ese plazo. El Jurídic anticipa que esta modificación puede provocar un recurso de inconstitucionalidad del Estado.

Lo cierto es que la ley de horarios recibe hasta tres observaciones esenciales, que el órgano consultivo entiende que deben repararse para ajustarse a Derecho.