El 77 % de los trabajadores de la Comunitat Valenciana dice ser feliz en su trabajo

Mucho han evolucionado el mercado de trabajo y las políticas de Recursos Humanos desde la I Revolución Industrial, cuando la mayor preocupación de la sociedad y del tejido empresarial era adaptarse a los cambios vertiginosos que la industrialización estaba introduciendo tanto en las ciudades como en los modelos productivos y las fábricas.

Ahora, inmersos en la ya cuarta revolución, las políticas de las empresas, y más concretamente de los departamentos de Recursos Humanos, han evolucionado hasta poner el foco en atraer y captar el mejor talento posible hacia ellas, consiguiendo un grado de compromiso en las personas que las forman que vaya más allá de un contrato de trabajo.

Y para ello, no solo basta contar con buenas políticas retributivas o de responsabilidad social. Hoy en día, la felicidad de los trabajadores, el llamado salario emocional, está adquiriendo una importancia vital a la hora de captar y fidelizar el talento.

Es por ello que The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha lanzado de nuevo su VII Encuesta Adecco sobre Felicidad en el trabajo – realizada entre más de 3.500 trabajadores españoles1 (240 de ellos valencianos)-, para conocer de primera mano qué importancia tiene esta filosofía y estilo de liderazgo entre el talento español.

Y parece que estas políticas han calado hondo entre los trabajadores de nuestra comunidad pues más de la mitad de ellos (57%) piensa que no se trata de una moda pasajera y que la importancia de la felicidad laboral ha llegado a las empresas para quedarse. Según la última EPA, el paro bajó en 182.600 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 4,6% menos, lo que situó el número total de desempleados en 3.731.700 personas, su cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la tasa de paro bajó algo más de ocho décimas en el tercer trimestre, hasta situarse en el 16,38%, también su nivel más bajo desde finales de 2008.

Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de Adecco, explica que: "cuando hace años empezamos a introducir esta manera de pensar en las empresas, muchas personas creían que este era un tema frívolo, una moda sin importancia. Cuando aparecieron los primeros estudios en los que se vinculaba felicidad con mayores índices de productividad y compromiso, las compañías empezaron a tomarse en serio este tema".

"Para nosotros, ahora mismo es impensable no contar con el bienestar de nuestros equipos, con que se sientan felices en nuestra empresa. Esta es la mejor manera de que las personas estemos enganchadas, comprometidas con cada proyecto e idea y dando lo mejor de nosotros mismos en cada momento, por difícil que este pueda ser", concluye la directiva de Adecco2.

La felicidad laboral para los valencianos

De los trabajadores encuestados por Adecco a lo largo de este 2017 en la Comunidad Valenciana, el 77,1% afirma ser feliz en su trabajo. Por lo que un 22,9% de ellos no lo es.

A pesar del retroceso de 5 puntos porcentuales que ha experimentado el porcentaje de trabajadores felices en la región (en 2015 alcanzaba el 82,1%), la autonomía pasa a ser la novena

comunidad autónoma con trabajadores más felices, por delante de La Rioja, Baleares y la Comunidad de Madrid, cuando dos años atrás era décima. Esto es así porque 15 de las 17 comunidades españolas han experimentado caídas en sus porcentajes, algunas más profundas que la sufrida por la Comunidad Valenciana, como ha sido el caso de Navarra (-17,2 p.p.), Aragón (-17 p.p.) o Cantabria (-14,3 puntos porcentuales)

El ranking lo lideran este año la Región de Murcia, el País Vasco y Canarias, cuyos porcentajes de trabajadores felices superan el 78% y en algunos casos, como el murciano, el 84%. Y lo cierran Galicia (71,1%) y Extremadura (70,2%).

Esta proporción de trabajadores felices en la Comunitat Valenciana se sitúa en su momento más bajo desde que comenzó a hacerse la encuesta en el año 2011, en plena crisis económica. A pesar de ello, la proporción de trabajadores felices de la región es superior a la media nacional donde el 76,6% de los trabajadores españoles dice ser feliz (también ha experimentado un retroceso de 4,9 puntos porcentuales en los dos últimos años).

Datos demográficos

Atendiendo a datos demográficos: a mayor edad, mayor es el porcentaje de encuestados que se sienten felices en su trabajo frente a los más jóvenes (los menos satisfechos con su empleo actual). En cambio, los porcentajes están muy igualados entre hombres y mujeres, ambos se sienten igual de satisfechos en su empleo.

Pero, ¿de qué depende esta felicidad? Aislando los factores del entorno y las circunstancias personales de cada trabajador –que también tendrán su cuota de influencia-, los valencianos afirman que lo más importante para ser feliz en el trabajo es disfrutar de flexibilidad horaria que ayude a los trabajadores a conciliar su vida personal con la profesional, elegido con 8,37 puntos sobre 10 (pasa a ser el factor más valorado, cuando un año atrás ocupaba la segunda plaza).

En segundo lugar, gozar de un buen ambiente laboral, basado en relaciones personales fluidas y compañerismo, es votado con 8,29 puntos, aunque baja una posición con respecto al año anterior, cuando lideraba la categoría.

A la tercera plaza asciende poder desarrollar nuestras habilidades personales y nuestras competencias para ser feliz en el trabajo (8,21 puntos); una condición que el año pasado no aparecía hasta la cuarta posición, pero que ahora cobra más importancia.

Tras ellos aparecen factores valorados por encima de los 8 puntos como son tener un buen jefe (8,15 puntos) y la realización personal (8,11).

Al sexto lugar queda relegado uno de los hasta ahora más importantes deseos laborales de los valencianos como es disfrutar de un buen salario (7,86). Con el paso de los años, este factor va perdiendo importancia a la hora de medir la felicidad laboral pues, aunque es importante sentirse bien remunerado, esta no es condición necesaria para ser feliz en el trabajo. Tener un buen salario era lo tercero mejor valorado un año atrás en la región.

La adecuación de la formación adquirida al empleo que se desarrolla (7,82 puntos) y la cercanía al lugar de trabajo (7,66 sobre 10) son otros factores que ganan posiciones en este 2017.

En último lugar, lo menos valorado por los trabajadores en la Comunidad Valenciana son el reconocimiento de colegas y superiores (7,62) y los beneficios sociales que algunas empresas ofrecen (seguro médico, descuentos en actividades educativas y/o de ocio, cheques-restaurante?), valorados con 7,25 puntos sobre 10.

En general, son las mujeres quienes más valoran cada uno de los factores, especialmente los que hacen referencia a la flexibilidad horaria y al contar con un buen jefe, donde aventajan notablemente en la puntuación a la que dan los hombres.

Tanto peso ha perdido la remuneración en las políticas de felicidad laboral que un 64,9% de los encuestados por Adecco en la autonomía opina que los trabajadores con mayor salario no son más felices solo por ello. Es más, el 70,6% de los consultados estaría dispuesto a sacrificar salario en beneficio de felicidad laboral (este porcentaje ha crecido 7,2 puntos porcentuales con respecto a la anterior encuesta).

Una vez más, son las mujeres en mayor medida que los hombres quienes estarían más dispuestas a esta renuncia. El porcentaje valenciano de trabajadores dispuestos a este sacrificio es muy superior a la media nacional, del 64%.

Tampoco un mayor cargo parece ser garantía de mayor satisfacción profesional, al menos así lo manifiesta el 74,8% de los valencianos consultados.

¿Cuánta importancia tiene la felicidad laboral?

Adecco se ha preguntado cómo valoran los trabajadores y demandantes de empleo este tipo de medidas y políticas y si de verdad tienen una importancia trascendental en su búsqueda de empleo o en su permanencia (o no) en una empresa.

Para empezar, el 57% de los encuestados en la Comunidad Valenciana considera que la felicidad laboral no es una moda pasajera sino que es un aspecto de los Recursos Humanos que se ha instalado para quedarse. Aunque es cierto que un 20,6% también piensa que en unos años las compañías pondrán el foco en otros valores y se olvidarán de la felicidad de sus empleados. El restante 22,4% no sabe aún qué pensar.

Cuando se les pregunta en qué medida influiría a la hora de optar a un puesto de trabajo u otro que una empresa incluya políticas de felicidad profesional entre su paquete de beneficios, 9 de cada 10 valencianos (94,4%) afirman tenerlo en cuenta, aunque en distinto grado.