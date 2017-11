UGT y CC OO se desmarcan y ponen contra las cuerdas el pacto del comercio

Fiel a la narrativa de desencuentros del sector del comercio, el último pacto de horarios comerciales alcanzado por el sector y presentado por el conseller Climent casi como definitivo, está otra vez a punto de saltar por los aires. De nuevo en la casilla de salida.

Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO recibieron ayer la propuesta definitiva elaborada por la Dirección General de Comercio, la que desarrolla al acuerdo lanzado por las patronales del gran y pequeño comercio (Anged, Covaco, Cecoval y Asucova). Y según trasladan a este diario los representantes de ambas centrales, en estos momentos su voto se encamina hacia el no, lo que evita la unanimidad que reclama la conselleria para elevar el acuerdo a definitivo.

El 7 de noviembre se reúne el Observatorio Valenciano del Comercio para tomar una decisión definitiva sobre el principio de acuerdo adoptado el pasado 11 de septiembre. «La propuesta no tiene recorrido. Ya dijimos que algo que empeore la situación no sería ni asumible. No sé si el día 7 habrá otra propuesta; a esta, la respuesta es no», señala el representante de UGT.

CC OO, de partida, también tiene una posición contraria y crítica. «No nos gusta porque aumenta el número de festivos a trabajar de 10 a 12 en la mayoría de municipios de la Comunitat Valenciana», señalan.

Además de esto, la propuesta de las patronales confirma que València y Alicante (además de las ciudades que pidieron tener libertad horaria todo el año) podrán abrir los domingos y festivos desde el Domingo de Ramos al Domingo posterior al Lunes de Pascua; y los domingos y festivos entre el 15 de junio y el primer domingo posterior al 6 de enero, lo que arroja un total de unos 40 festivos, frente a los 63 actuales.

¿Y los supermercados?

Pese a esto, desde CC OO introducen otro punto de debate respecto a València. Y es que mientras que ahora la capital tiene cinco zonas de libertad horaria, con el nuevo régimen pasaría a tenerla toda la ciudad. Y eso incluye barrios donde hay supermercados que ahora solo abren diez festivos y que pasarían a poder abrir 40. No es el caso de Mercadona o Consum, que no abre en domingos en València, pero sí de otras cadenas, señala CC OO.