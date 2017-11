Puig vende la "estabilidad" de València como clave para atraer turistas en Londres

El jefe del Consell, Ximo Puig, al frente de la delegación valenciana que entre hoy y mañana venderá en la World Travel Market de Londres las bondades de la C. Valenciana, apela a la "estabilidad, honradez y diálogo" de la C. Valenciana como clave para hacer negocios y atraer turistas. Lo hizo en un contexto de especial volatilidad en España por la situación catalana. Con todo, señala, "la inestabilidad de una parte de España no favorece a nadie, aunque coyunturalmente pueda haber algún beneficio".



Puig, acompañado del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y otras autoridades como el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, o a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, además de empresarios como el líder hotelero de la Costa Blanca, Toni Mayor, ha hecho estas declaraciones en el stand valenciano en la feria de Londres, la más importante para el sector junto a la de Berlín y Madrid.



El objetivo de la C. Valenciana para este año es captar la atención de touroperadores y aerolíneas hacia la oferta más allá del sol y playa. La desestacionalización, en palabras de Francesc Colomer, es el leit motiv de la edición de este año.



Al margen de esto, el stand valenciano está apostando por la marca "Mediterranean live", la adaptación al inglés del Mediterráneo en vivo que ejerce de paraguas de la política turística de la AVT.

Más allá del turismo de sol y playa

Para captar la atención del turista británico más allá del sol y playa, la AVT ha presentado esta mañana una nueva acción promocional para este mercado. El vídeo, salpicado de declaraciones de ciudadanos y profesionales, cuenta con imágenes exteriores de Elx, Peñíscola, Morella, Xativa, Gandia o Dénia. Y en él se apela al estilo de vida autóctono: Vivimos celebrando mucho, dice uno de los participantes. "Queremos vincular la imagen de la C. Valenciana a la de destino mediterráneo; a un estilo de vida que permite emocionar y permite la autorrealización de las personas, la autenticidad", sostuvo Colomer.



Puig destacó la importancia del mercado británico para la C. Valenciana, una relación comercial que aporta 5.000 millones a los valencianos, de los cuales 2.200 millones son directamente ingresos de los turistas británicos. Unas magnitudes que se sustancian en cien mil empleos, señaló.



La C. Valenciana ha invertido este año en su stand 113.400 euros. Un pabellón donde se integran la Consta Blanca, Visit Benidorm, las tres diputaciones, València Turismo y la ciudad de Alicante. En total, 210 metros cuadrados. Además, están representadas 31 empresas y entidades municipales, desde Hosbec a Marina d'Or.



La de Londres, junto Berlín y Madrid supone la más importante del mundo, clave en el calendario para la siguiente temporada de verano. Por ella pasan casi 50.000 participantes, incluyendo todos los grandes touroperadores, líneas aéreas, operadores digitales, etc.