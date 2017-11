Economía trata de unificar una propuesta de horarios comerciales

La conselleria de Economía Sostenible sigue atando cabos para lograr el consenso en los horarios comerciales. Ayer, el titular de este departamento, Rafael Climent, mantuvo una reunión con todas las partes implicadas en este sector con el propósito de unificar posiciones para un posterior acuerdo que se ha visto frenado tras la negativa de los sindicatos a suscribirlo. Las diversas fuentes consultadas coincidieron en que hay opciones de lograr un acuerdo, vista la actitud que mostraron ayer los diferentes interlocutores.

La idea es que, escuchados los posicionamientos de todas las partes, el director general de Comercio, Natxo Costa, redacte una nueva propuesta que debe ser suscrita por los implicados antes de ser ratificada durante un plenario del Observatorio del Comercio. Las fuentes consultadas coinciden en su mayoría en que se puede lograr un consenso ante dos posturas en principio irreconciliables. Desde el lado patronal, Anged (grandes superficies), Asucova (supermercados) y Fecoval y Covaco (pequeño comercio) abogan por elevar de diez a doce el número de domingos y festivos en que podrá abrir el sector a cambio de que València y Alicante puedan tener abiertos los establecimientos comerciales desde el 15 de junio y hasta la segunda semana de enero un total de 40 días y no 61 como reclamaban inicialmente.

Los sindicatos y Unión Gremial (pequeño comercio de València) consideran que «no hay que sacrificar a toda la Comunitat Valenciana por dos ayuntamientos que además reclaman autonomía en esta materia», según explicaron fuentes de UGT que añadieron que otro factor de la negativa de los representantes de los trabajadores es que los empleados del comercio salen perjudicados con el aumento de los festivos.

Las fuentes consultadas opinan que Costa tiene mimbres suficientes para tejer un acuerdo después de los pronunciamientos de la reunión de ayer. Y es que los sindicatos podrían acceder a suscribir un pacto si los festivos de apertura suben a once y no a doce y si en València y Alicante solo se puede abrir en cinco zonas turísticas y no en toda la ciudad.