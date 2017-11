Mafo dice que Bankia le habría demandado si no hubiera autorizado su salida a Bolsa

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) dijo ayer en el Congreso que, de no haber permitido la salida a Bolsa de Bankia, el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, habría demandado al Banco de España. En su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Ordóñez manifestó que «evidentemente» podrían haber paralizado esta operación, pero «la ley decía que tenían derecho». «Habríamos incumplido la ley. Rato nos hubiera llevado a los tribunales», declaró.

Así, recordó que una de las medidas adoptadas por el Gobierno en 2011 para fortalecer el sistema financiero fue la de mantener unos requisitos de capital más exigentes para las entidades financieras, por encima de la normativa europea de Basilea III, y que para ello se planteaba la búsqueda de inversores, la salida a Bolsa o la capitalización vía dinero público.

«La ley otorgaba la decisión de salir a Bolsa a las entidades. Se debía oponer si no era creíble que fueran a conseguir el dinero» explicó, añadiendo que, si permitieron la salida, fue porque el Banco de España «pensó que sí era posible y no se opuso». En todo caso, Fernández Ordóñez subrayó que la salida a Bolsa no encareció el rescate de Bankia. «El valor de los activos no tiene nada que ver con la salida a Bolsa. Nadie puede decir que la salida a Bolsa aumente el coste de salvamento», aseveró.

Otra de las cuestiones por las que el exgobernador del Banco de España fue preguntado fue la de su supervisión de las participaciones preferentes, ante lo que respondió que «la única obligación» de la institución es comprobar «si están computadas como recursos propios».

"Lo otro no es del Banco de España. El Banco de España está preocupado de la solvencia, de lo otro no es competente", se ha escudado, considerando que, en todo caso, el control del posible perjuicio de estos instrumentos "debería ser de un ente protector de los consumidores".

A su juicio, la supervisión de estos productos "deberían haberla hecho otros, los gestores", aunque ha señalado que alrededor de las preferentes existe tal "cúmulo de engaños que no es la CNMV". "Engaños puros y duros", ha constatado.