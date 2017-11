El juez liquida el turoperador valenciano Aquatravel

El magistrado del juzgado de lo Mercantil número dos de València, Javier García-Miguel Aguirre, ha aprobado el plan de liquidación del turoperador valenciano Aquatravel. La mayorista valenciana entró en concurso de acreedores el año pasado y no ha logrado superarlo. La empresa no pudo pagar a la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) los billetes que adquirió en verano de 2016 a precios desorbitados tras la rotura del acuerdo con la aerolínea Plus Ultra, según explicaron fuentes del sector.

Los problemas de Aquatravel arrancaron después de que Plus Ultra Líneas Áreas (una compañía que tiene tres aviones con capacidad para 303 pasajeros para vuelos chárter y regulares) rescindiera unilateralmente el contrato en julio de 2016 para los vuelos de verano. Plus Ultra canceló el contrato coincidiendo con la crisis de Vueling, que había vendido más vuelos de los que podía afrontar y fue una de las aerolíneas que salió a socorrerla. Aquatravel se vio obligada a reprogramar cientos de pasajes con destinos a Cuba, Costa Rica, Tailandia y Panamá con líneas regulares.

Fuentes del sector explicaron que Aquatravel compró billetes aéreos más caros que los paquetes vacacionales que había vendido y que incluían el vuelo y el hotel.

La compañía valenciana, además, tuvo el problema de que Plus Ultra no le devolvió de inmediato el dinero que había adelantado para la reserva de los vuelos. Como consecuencia de esta situación, el turoperador no pudo hacer frente al pago de los billetes aéreos con las aerolíneas regulares.

La firma llegó a un acuerdo con IATA para entregar el dinero de forma escalonada. La compañía valenciana incidió en aquel momento en que era una situación de insolvencia provisional, pero finalmente no ha podido cumplir el calendario de pagos.

En agosto de 2016, Aquatravel fue suspendida del sistema BSP de la Asociación Internacional de Transporte Áereo tras los problemas que le ocasionó a la firma la ruptura del acuerdo entre Aquaholidays, su línea vacacional, y la aerolína Plus Ultra. Las agencias de viajes abonan parte de las ventas al sistema BSP (banco de la IATA que se encarga de pagar los billetes aéreos) a fin de poder comercializar los billetes.

Cierre de operaciones

El titular del juzgado de lo Mercantil número dos de Valencia dictó el pasado 11 de enero el auto del concurso de acreedores de Aqua Travel Valencia S. L., y designó como administrador concursal a Alfonso Pérez Pretel. La compañía había despedido previamente a sus trabajadores y había dejado de atender físicamente al público.

La empresa fue fundada en 2000 por Jorge Lamirán, que actualmente era el máximo responsable de la sociedad. La firma, de capital cien por cien español, tenía su sede en Valencia y estaba presente a nivel internacional con sucursales en La Habana (Cuba), Moscú (Rusia) y Cancún (México).

La suspensión de pagos no afectó a ningún cliente final, que pudieron disfrutar de los viajes contratados. Aquatravel facturó en 2015 treinta y cinco millones de euros.