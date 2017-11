Los españoles prevén gastar 633 euros en las Navidades, más que británicos o italianos

Los españoles miran al futuro con optimismo, y por ello tienen la intención de destinar a estas Navidades 633 euros, un 3% más de lo que desembolsaron el año pasado, con lo que se convierten por primera vez en los europeos con mayor intención de gasto en estas fechas.

El 'Estudio de consumo navideño' presentado este miércoles por la consultora Deloitte confirma un aumento de las partidas que los españoles piensan dedicar en Navidad a regalos, alimentación, viajes y ocio con respecto a 2016, cuando gastaron 612 euros pese a haber previsto inicialmente 682 euros.

Realizado a más de 8.154 ciudadanos de diez países a principios de octubre, el optimismo español destaca frente a la cautela que muestran otros europeos como los de Reino Unido o Italia, que pretenden dejarse estas fechas 614 y 529 euros, respectivamente, también muy por encima de la media de 445 euros.

El informe no dispone de datos por comunidades autónomas, pero la socia de Deloitte Victoria Larroy ha respondido en rueda de prensa a preguntas de los periodistas que la situación actual de Cataluña "sin duda va a tener algún impacto" en el gasto navideño y "por desgracia no será positivo en algunos productos y regiones", aunque todavía no se puede cuantificar.

Lo que sí refleja es que casi ocho de cada 10 españoles encuestados (el 78%, cuatro puntos más que en 2016) creen que la situación económica del país es estable o ha mejorado este año, y un 72% piensa que esta tendencia continuará el año que viene.



La mayor parte, en regalos



De ahí que prevean gastar más, la mayor parte en regalos, hasta 252 euros, por delante de la comida (195 euros), viajes (106 euros) y ocio (80 euros).

Aunque siguen "siendo prácticos" y lo que más desean recibir es dinero en efectivo, tratan de "ponerle algo de sentimiento a la Navidad" y acaban regalando principalmente ropa y calzado, libros y perfumes y cosméticos, ha explicado en rueda de prensa Victoria Larroy, socia de Deloitte.

Eso para los adultos, porque para los niños, lo más comprado son juguetes educativos y de construcción, y ropa y calzado, mientras que para los adolescentes los vídeojuegos siguen siendo "el regalo rey", más que el dinero y los libros, que son los siguientes obsequios más regalados a los jóvenes.

La primera quincena de diciembre se mantiene como la preferida para hacer las compras navideñas, pero noviembre se va consolidando como alternativa gracias a iniciativas como el 'BlackFriday' o el 'CyberMonday': así, frente a un 33 % que prevé hacerlo el mes próximo, un 31 % reconoce que las adelantará a éste.

De hecho, casi un tercio del presupuesto navideño (un 32 %) se desembolsará en este periodo.

Asimismo, los españoles son fieles a las tiendas físicas, sobre todo grandes almacenes (54%), cadenas especializadas (45%) y supermercados e hipermercados (42%), aunque el comercio minorista mantiene su tendencia alcista de los últimos años y se coloca ya en el 36%.

De estos establecimientos, los consumidores valoran las posibilidad de recibir asesoramiento profesional, la protección de sus datos personales o las facilidades para devolver o cambiar un producto, además de la seguridad del pago o la inmediatez.



El comercio online va ganando terrero



No obstante, el comercio online va ganando terrero y representa aproximadamente un cuarto del presupuesto navideño, siendo la primera opción para adquirir productos de entretenimiento y tecnología.

Para las adquisiciones por Internet, los medios más usados son los monederos digitales como Paypal o Apple Pay y la tarjeta de débito, la cual es la preferida en las tiendas físicas.

La de crédito, sin embargo, queda relegada al tercer lugar, lo que revela la intención de los consumidores españoles a no querer endeudarse.