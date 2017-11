Puig defiende el acceso norte al Puerto de València y Ribó lo rechaza

El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que el acceso norte al puerto de Valencia tiene «posibilidades» con «una fórmula» que no rompa el paisaje ni afecte a la huerta, mientras que el alcalde, Joan Ribó, no lo contempla al ver «intolerable» su afección a los barrios marítimos. Ambos dirigentes se han expresado en estos términos tras inaugurar el duodécimo Congreso Nacional de Periodismo Ambiental al ser preguntados por esta infraestructura que reclama la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), así como los dirigentes empresariales de la C. Valenciana, y cuyas alternativas quiere explorar el Ministerio de Fomento.

Según Puig, la Generalitat «está concienciada en la necesidad de dar la máxima competitividad posible al puerto y al conjunto de la economía valenciana. «Creo que podemos ponernos de acuerdo y buscar una fórmula que no condicione la rotura del paisaje ni acabar con la huerta y creo que hay posibilidades y eso es lo que hay que plantear en estos momentos, con tranquilidad», ha asegurado.

Falta compromiso de Fomento

El jefe del Ejecutivo valenciano ha añadido que además sería necesario «un compromiso claro del Ministerio, que no tiene que dedicarse a enquistar sino a comprometerse en inversiones reales en la Comunitat Valenciana».

Para el alcalde de València, Joan Ribó, el túnel del acceso norte al puerto «es un ejemplo perfecto de cómo en vez de priorizar el tren, como nosotros pensamos, se quiere priorizar unos consumos mucho más intensivos de combustibles fósiles. Pensamos que lo primero que se ha de hacer es conectar adecuadamente el puerto y la ciudad con el Corredor Mediterráneo y el acceso norte, si hiciera falta algún día, ya lo hablaríamos», puntualizó el alcalde. Y recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no lo contempla porque «pensamos que la afección a los barrios marítimos de la ciudad es absolutamente intolerable y desde luego nosotros no lo contemplamos».

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, valoró la intención de Fomento de reunir a Generalitat, Ayuntamiento de València, Autoridad Portuaria y Puertos del Estado para hablar del acceso norte al Puerto aunque ha destacado que «no hay ningún proyecto en este momento» y que espera conocer «qué plantea» el Gobierno central para poder opinar.