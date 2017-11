Sabadell Link, un nuevo canal para el exportador

España finalizó 2016 con un total de 148.794 empresas exportadoras, un 1% más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, hay un dato que confirma que las compañías del país están más abiertas al mundo que nunca: el incremento de un 4,2% del número de empresas exportadoras regulares, es decir, las que registran actividad en exportación e importación en los último cuatro años.

En esta tendencia creciente por cruzar fronteras y ganar nuevos mercados, Banco Sabadell constituye un partner de referencia para las compañías de país. El pasado mes de septiembre puso en marcha su última iniciativa para impulsar la internacionalización de las empresas. Con la colaboración de la Universidad de Barcelona, ha creado el Sabadell International Business Program. Se trata de un curso de formación sobre negocio internacional, con certificación universitaria, para las empresas clientes de la entidad y donde se abordan materias como la gestión financiera, administrativa, fiscal, logística o marketing digital internacional. «Hemos desarrollado, con la ayuda de la UB, un programa formativo pionero –comentan en el Sabadell- en nuestro sector que nos ayudará a marcar diferencias con nuestros competidores».

Hoy el 65% de las compañías exportadoras escogen la entidad que preside Josep Oliu para el desarrollo de sus planes de expansión internacional. El secreto de este alto porcentaje no hay que encontrarlo sólo en el amplio catálogo de productos financieros de que dispone sino sobre todo en su empeño por ofrecer servicios de valor añadido en materia de asesoramiento, formación y divulgación. En el lenguaje del Sabadell, se resumen con «un saber acompañar a nuestros clientes estén donde estén».

Banco Sabadell desempeña un importante papel como partner global de las empresas, con una visión de cliente de 360º. Sus responsables aseguran que «al ser un banco con ADN empresarial y más de 135 años de historia, atesoramos un plus que es conocer muy bien sus singularidades. Por ello tenemos claro que además de brindarles un completo portfolio de productos es tan importante o más dominar otras variables colaterales de los procesos de internacionalización: aspectos jurídicos, contractuales, logísticos, aduaneros, seguridad, información comercial, inspección, certificación, entre muchos otros».

Cruzar las fronteras en busca de nuevas oportunidades de negocio no acostumbra a ser una decisión ágil. En opinión de la entidad, el inmovilismo de algunas empresas es consecuencia de parapetarse en falsos mitos como cuando se afirma que exportar es complicado o que la internacionalización no está hecha para las empresas pequeñas. «Para que una compañía exporte –argumentan sus responsables- es necesario que cuente con buena información, profesionalidad y experiencia. Sin embargo no es condición necesaria que estos requisitos los tenga de partida. Sólo debe hacer una cosa: unirse a un buen socio y que le facilite las cosas. Y en este sentido Banco Sabadell es hoy un partner que le puede brindar todo el repertorio de soluciones que se requieren».



En los últimos años, Banco Sabadell se ha caracterizado por sus iniciativas innovadoras en el campo del comercio exterior. Su última aportación ha sido la puesta en marcha de Sabadell Link, un canal audiovisual que permite a las organizaciones ponerse en contacto con los responsables de las oficinas de representación que tiene el banco en Europa, Asia, África y América. Pero esto es solo un ejemplo de su capacidad por generar soluciones diferentes.

Hace cinco años años, creó un clúster con otras entidades de referencia en sus respectivos campos (Garrigues, Arola, Cesce, Esade, Amec, Aenor y Cofides) para poner en machar el programa Exportar para Crecer. Este programa tiene como objetivo fomentar y facilitar la exportación entre las empresas españolas a partir de un innovador conjunto de herramientas on line, servicios de información especializados y organización de mesas de debate por todo el país. Hoy no hay directivos en comercio exterior del país que no conozcan lo que es Exportar para Crecer del Sabadell.

Otro ejemplo de aportación de valor es el «Kit exportador», un link que puede encontrarse en el apartado de empresas de su página web www.bancsabadell.com/kitexportador. El kit contiene un conjunto de funcionalidades y documentos que contribuyen a facilitar el proceso de internacionalización. Se pueden encontrar herramientas de formación como, por ejemplo, videosesiones on line, fichas multimedia o guías prácticas. También figuran otros apartados como reglas y usos internacionales, facilitadores y selectores de medios de pago, financiación o de incoterms, así como modelos y formularios a cumplimentar.

En aras de acompañar a las compañías en su proceso de internacionalización, Banco Sabadell cuenta con un importante know how de su equipo profesional. La entidad dispone de un servicio de Consultoría Internacional y un equipo de más de 250 especialistas en comercio exterior que ofrecen un asesoramiento próximo e individualizado tanto en productos como en temas operativos. «Cuando uno decide salir de casa y visitar nuevos lugares, siempre agradece que alguien le haga de guía y le explique lo que puede encontrarse y cómo optimizar su visita. Esa es nuestra visión con cualquier cliente que trabaja en mercados internacionales. Somos una entidad que le ayuda a lograr el máximo rendimiento en su negocio», concluyen en la entidad.